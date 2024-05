Netflix : cette fonctionnalité essentielle va disparaître de l’application Windows

Sur Windows 10 et 11, l’application Netflix permet de télécharger des contenus pour les regarder plus tard sans connexion. Malheureusement, cette fonctionnalité ne sera plus accessible dans la nouvelle version de l’app qui commencera son déploiement le mois prochain.

© Envato

Les utilisateurs de Windows 10 et 11 peuvent lancer Netflix sur un navigateur ou passer par l’application de la plateforme disponible sur le Microsoft Store. Cette seconde option confère un avantage précieux : la possibilité de télécharger des contenus pour les regarder plus tard en mode hors ligne. Une alternative prisée par les voyageurs. Ces derniers ont pour habitude de mettre plusieurs programmes de côté en réserve avant de prendre des transports dénués de connexion Internet ; ou de se rendre dans des zones mal ou non couvertes.

Contre toute attente, cette option très pratique va disparaître. Le géant de la SVOD s’apprête à déployer une nouvelle application Windows qui devrait prendre la forme d’une web app. Celle-ci prendra en charge les contenus en direct, tout en offrant une meilleure qualité de streaming. Autre nouveauté, la future application sera compatible avec l’offre Netflix avec publicités.

Netflix sur Windows : il ne sera bientôt plus possible de télécharger des contenus

En revanche, vous ne pourrez plus télécharger des contenus. “Les téléchargements ne seront plus pris en charge, mais vous pourrez continuer à regarder des séries et films hors connexion sur un appareil mobile pris en charge”, indique le N rouge sur une page d’assistance. Autrement dit, il faudra forcément dégainer son smartphone ou sa tablette pour pouvoir télécharger des contenus afin de les visionner plus tard sans connexion Internet. Adieu le confort de l’ordinateur !

Auprès de Windows Latest, Netflix révèle que la nouvelle application commencera à être déployée en juin. Notez bien qu’elle remplacera complètement l’application native à terme, laquelle finira par devenir inutilisable. Avec ce changement, le N rouge cherche probablement à inciter de nouveaux clients à basculer vers sa formule avec publicités. Mais la plateforme de streaming prive les utilisateurs d’une fonctionnalité appréciée, ce qui est plus que regrettable…