Netflix : cette série a écrasé la concurrence à Noël et il s’agit d’un simple plan fixe

À Noël, une série pour le moins surprenante s’est imposée en tête des visionnages sur Netflix. Il s’agit de Fireplace for Your Home, un programme composé de trois épisodes d’une heure… d’un feu de cheminée en plan fixe.

Lorsque Noël approche, les programmes des fêtes de fin d'année se bousculent sur les plateformes de streaming. Forcément, la concurrence est très rude durant le réveillon pour s'emparer de la première place auprès des spectateurs. Sur Netflix, c'est une drôle de série qui s'est imposée en tête des visionnage : un plan fixe d'un feu de cheminée.

Trois épisodes d’une heure pour cette série Netflix

Profitez d’un feu de cheminée depuis chez soi, c’est possible avec un simple téléviseur. Pour cela, il suffit de lancer Fireplace For Your Home (2015) diffusée en 4K Ultra HD depuis Netflix. Lors du réveillon de Noël, elle s’est imposée en tête des visionnage en France et à la 7ème place dans le monde entier. Elle se compose de trois épisodes d’une heure avec la bûche de Noël, le feu de cheminée qui crépite et un feu de cheminée en musique.

Au moment où sont rédigées ces lignes, la série est encore en tête dans de nombreuses autres régions comme l’Allemagne, les États-Unis, l’Espagne et la Norvège. Au micro du Parisien, Netflix déclare : « C’est un peu devenu un classique, chaque année les programmes feu de cheminée remontent au moment de Noël. Ce n’est pas nouveau mais c’est la première fois que c’est aussi haut dans le top ».

Les français apprécient beaucoup cette série Netflix

Le Parisien a également interrogé de nombreux français qui apprécient ce spectacle de Noël à moindre frais. Il suffit d’avoir une Smart TV (ou un téléviseur avec un Chromecast ou une Fire TV) puis de se connecter à Netflix. Malheureusement, le partage de compte étant désormais interdit, chaque foyer doit avoir son compte.

En plus des particuliers, les bars diffusent aussi ce feu de cheminée pour créer une atmosphère chaleureuse et cosy en cette fin d’année 2023 qui n’a pas été de tout repos ! Et si finalement, la meilleure série de ces derniers mois n’était autre que trois plans fixe d’une heure sortis en 2015 ?