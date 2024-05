Netflix : les 10 meilleurs films de la plateforme de streaming

Le catalogue français de Netflix compte aujourd’hui près de 5000 films. De quoi vous occuper pendant très longtemps. Toutefois, et bien que la plateforme de streaming mette une multitude de longs métrages à disposition de ses abonnés, vous vous doutez que peu d’entre eux valent réellement le détour.

1. Le Mans 66

Avis aux amateurs de biopic, ce film oscarisé est un pur chef d’œuvre. Il retrace le parcours de Ken Miles (Christian Bale), le talentueux pilote qui permis à l’écurie Ford de battre Ferrari lors de la course des 24 heures du Mans en 1966. Pour ce faire, le britannique Miles sera sous la supervision de l’américain Carrol Shelby (Matt Damon), avec qui il liera une amitié indéfectible. Le film revient également sur la création de la mythique Ford GT40.

Que vous soyez amateur de voitures ou non, vous ne pourrez qu’être séduit par cette œuvre à la mise en scène impeccable, sublimée par un jeu d’acteurs remarquable. En effet, Christian Bale, au sommet de son art, livre une interprétation tout simplement exceptionnelle.

Récemment ajouté sur Netflix, ce long métrage fait également partie de notre classement des meilleurs films de tous les temps. Le Mans 66 est résolument un classique que nous vous conseillons sans une once de doute si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le découvrir. Et si vous l’avez déjà vu, c’est l’occasion idéale de vous replonger dans ce film passionnant, pour profiter à nouveau d’un grand moment de cinéma.

2. Le cercle des neiges

Le cercle des neiges, tiré d’une histoire vraie, raconte l’horreur et l’incroyable épreuve qu’ont vécu les rescapés d’un crash d’avion dans la Cordillère des Andes. En 1972, le vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne qui transportait une équipe de rugby et leur famille à destination du Chili, n’arriva pas à destination. L’avion s’est écrasé en plein hiver dans ce lieu inhospitalier. Chose exceptionnelle, 29 personnes ont survécu à cet accident d’une violence inouïe, et ont dû prendre des mesures extrêmes pour rester en vie.

Ce long métrage, émouvant et superbement réalisé, met en lumière le courage et la cohésion d’un groupe qui permirent aux rescapés de survivre pendant 71 jours, dans le froid et sans nourriture, avant de retrouver enfin la civilisation. Un miracle, comme on n’en compte que trop peu, et une histoire inoubliable à vous glacer le sang.

Ce drame, nommé aux Oscars, est disponible en exclusivité sur Netflix. Si vous souhaitez aller plus loin, la plateforme propose également un documentaire, qui revient sur les coulisses de la création du film, avec le réalisateur et les acteurs au casting. On y découvre également des interviews exclusives des survivants du crash.

3. Once Upon a Time… in Hollywood

Sorti en 2019, il s’agit du dernier film de Quentin Tarantino, connu pour ses films à la narration léchée, aux dialogues crus et travaillés, et à l’esthétique caractéristique, où la violence est à l’honneur. Son 9ème film nous plonge dans le Hollywood de la fin des années 60, une époque marquée entre autres par l’avènement d’un nouveau mouvement cinématographique, les hippies et l’élection du président Nixon.

C’est dans ce contexte tumultueux que One Upon a Time…in Hollywood nous fait vivre une suite d’évènements tous plus loufoques les uns que les autres. Le récit se focalise sur Rick Dalton, une star des westerns spaghetti sur le déclin, et sa doublure, le charismatique et imperturbable cascadeur Cliff Booth. Au cours de leurs aventures, les protagonistes vont croiser de nombreuses personnalités réelles comme Sharon Tate, Polanski, Steve MacQueen, Charles Manson, ou encore la légende des arts martiaux Bruce Lee.

Le réalisateur n’hésite pas à tourner en ridicule certaines personnalités, ou encore à réinterprété l’histoire à sa propre sauce. Porté par un casting 5 étoiles composé notamment de Leonardo di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, ou encore Al Pacino, mais également par une narration captivante, ainsi qu’une DA inimitable et une BO entraînante, Once Upon a Time…in Hollywood est une pépite cinématographique à voir et à revoir sans modération.

4. Fight Club

Ce film américano-allemand, réalisé par David Fincher et sorti en 1999, fait partie des grands classiques du cinéma. Fight Club, qui se base sur le roman éponyme de Chuck Palahniuk, met en scène un homme tourmenté par ses problèmes. Accablé par son quotidien morne et sans saveur, ce dernier participe à des groupes de soutien pour essayer de relativiser sur son sort. Il fait la connaissance de Tyler Durden, un personnage haut en couleur et anarchiste, dont il admire les idées. Les deux compères mettent sur pied un club de combats clandestins, qui leur permet, à travers la violence, de découvrir la vie sous un autre angle. Ce concept ne tarde pas à attirer beaucoup de membres, bien que paradoxalement, la règle numéro 1 est de ne jamais parler de ce club.

Fight Club est un film avant-gardiste et brillant à l’atmosphère sombre et dérangeante, qui dépeint avec véhémence et un humour noir assumé les aspects les plus glauques de notre société. En plus de dévoiler un scénario à la fois original, complexe et fascinant, et un twist final tout aussi mémorable, la mise en scène est impeccable et bourrée de références, qui n’échapperont pas aux plus attentifs. Le tout est sublimé par un trio d’acteurs de renom : Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter. Si vous n’avez pas déjà vu ce chef d’œuvre, on vous le conseille sans hésiter !

5. Barbare

Actuellement n°1 du top 10 des films Netflix en France, Barbarian ou Barbare est un film d’horreur et thriller à suspense réalisé par Zach Cregger. Dans ce long métrage, Tess, venue passer un entretien d’embauche à Détroit, loue un Airbnb. Tout ne se passe pas comme prévu, quand elle découvre que la maison qu’elle a loué est déjà occupée par Keith. Ce dernier lui propose quand même de passer la nuit, et bien qu’elle ne soit pas enchantée par cette proposition, elle finit par accepter puisqu’il est tard lors de son arrivée et que tous les hôtels aux alentours affichent complets. Elle va toutefois découvrir que cette maison abrite un secret terrifiant et que son séjour risque de s’éterniser.

Ce film sorti en 2022 se caractérise de par son scénario à la fois angoissant et imprévisible, mais bien construit. Il met par ailleurs en vedette Georgina Campbell, ainsi que d’autres acteurs notoires comme Bill Skarsgård ou Justin Long, qui livrent une prestation on ne peut plus crédible. Le tout reposant sur une mise en scène solide. Barbare réinterprète les codes de l’horreur avec originalité, en s’inspirant des films de série B du début des années 80. Si vous aimez les films à sensations, vous ne risquez pas d’être déçu !

6. Boîte Noire

Mathieu Vasseur, un technicien au BEA (autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile) va tenter de découvrir ce qu’il s’est passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin. Pour ce faire, et après avoir consulté minutieusement le contenu des boîtes noires, le technicien va devoir mener sa propre enquête.

Malgré quelques longueurs, ce thriller palpitant s’égare pour mieux nous surprendre. Boîte Noire avec Pierre Niney en tête d’affiche, mais aussi Lou de Laâge et André Dussollier, est une œuvre bien réalisée que l’on conseille sans hésitation à tous les amateurs de films à suspense.

7. Mon inconnue

Ce film suit l’histoire d’Olivia et Raphaël, un couple marié qui file le parfait amour. Quelques années après leur mariage, le temps fait son œuvre et Olivia se sent délaissée par Raphaël, devenu auteur de BD à succès. La dispute de trop finit par éclater. Tandis que la rupture semble inévitable, Raphaël se réveille dans un monde où rien n’est plus pareil, et où Olivia n’est plus sa femme. Les rôles se sont manifestement inversés, puisqu’Olivia est devenue une grande pianiste de renom, qui a oublié jusqu’à l’existence même de son mari. Aidé de son meilleur ami Félix, le jeune homme va alors faire tout ce qui est en son pouvoir pour la reconquérir.

Cette comédie romantique saupoudrée de fantastique, signée Hugo Gélin, est une franche réussite. Son scénario original, ses dialogues et ses acteurs attachants contribuent directement au succès de Mon inconnue. François Civil y livre une prestation particulièrement saisissante. Il a à ce propos reçu le prix d’interprétation à l’Alpe d’Huez en 2019. Le casting est également composé de Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, ou encore Camille Lellouche.

8. Armageddon Time

L’action de ce film prend place en 1980 dans le Queens, dans un contexte teinté de racisme et d’inégalité. On y suit l’histoire de Paul, un jeune garçon doué pour le dessin, qui évolue dans une famille juive, bercé par l’amour inconditionnel que lui portent sa mère et son grand-père. Envoyé à la Kew Forest School, l’enfant se lie rapidement d’amitié avec Jonathan, un garçon noir avec qui il fait les 400 coups.

Le réalisateur James Gray livre un récit autobiographique, basé sur ses propres souvenirs d’enfance. Le film décrit magistralement cette période d’incertitude et de profonde confusion que constitue le passage à l’âge adulte.

Armageddon Time s’appuie sur une réalisation fine et délicate, et jouit de qualités esthétiques indéniables. L’équilibre du film est maîtrisé, puisque ce dernier se laisse apprécier du début à la fin, sans souffrir d’aucune longueur. Le tout est merveilleusement interprété par des acteurs de renom comme Anthony Hopkins, Anne Hathaway, ou encore Jeremy Strong. Un superbe film à découvrir.

9. La demoiselle et le Dragon

Dans un monde imaginaire où les Royaumes s’étendent à perte de vue, une jeune femme accepte de prendre pour époux un beau prince. Alors qu’elle pense vivre un conte de fée, la princesse découvre qu’elle sert en réalité de sacrifice pour perpétuer un rite ancestral, qui consiste à donner en pâture trois princesses à un dragon assoiffé de vengeance. Contre toute attente, la jeune fille fait preuve d’un courage et d’une combativité sans pareille. Elle va redoubler d’ingéniosité pour survivre et mettre un terme à ce cycle infernal.

Cet original Netflix sur fond d’heroic fantasy, transcende le rôle de la princesse frêle, qui attend le secours de son preux chevalier. Ce qui n’est pas pour nous déplaire. Ce film, qui mêle habilement action et suspense, nous tient en haleine jusqu’à la fin. De plus, l’immersion est au rendez-vous, grâce aux décors et effets spéciaux, particulièrement réussis. Enfin, l’acting est assurée par la talentueuse Millie Bobby Brown, qui s’est notamment fait connaître dans la série Netflix à succès Stranger Things, dont la saison 5 est en cours de production.

10. Le salaire de la peur

Ce film original Netflix réalisé par Julien Leclerq est un remake du film d’Henri Georges-Clouzot, sorti en 1953. Dans Le salaire de la peur version 2024, une équipe clandestine est chargée de transporter en urgence de la nitroglycérine afin d’empêcher une explosion qui ferait des centaines de victimes. Pour ce faire, cette équipe aussi improbable que complémentaire va devoir traverser un désert hostile, parsemé de nombreux dangers.

Loin de rivaliser avec l’œuvre originale, ce film d’action au rythme effréné propose une version rafraîchie de l’histoire, sublimée par une belle direction artistique. On salue également la performance des acteurs Franck Gastambide, Alban Lenoir, Sofiane Zermani et Ana Girardot, qui forment un quatuor de choc. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un film d’action divertissant.

L’œuvre originale éponyme est également disponible sur la plateforme au N rouge. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce chef d’œuvre du 7ème art, avec Yves Montand et Charles Vanel.

