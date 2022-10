Netflix a battu un nouveau record avec l’une de ses séries télévisées. Il s’agit de la nouvelle série d’horreur The Midnight Club disponible aujourd’hui sur la plateforme de streaming. Non, ce n’est pas un record d’audience comme la saison 4 de Stranger Things, mais plutôt un record du nombre de « jump scares ». Dans le lexique du cinéma, un jump scare (littéralement saut de peur en français) correspond à un changement brutal dans la scène qui fait sursauter le spectateur.

The Midnight Club © Netflix

La série The Midnight Club est donc entrée dans le Livre Guinness des records. Elle a battu le record du monde du plus grand nombre de jump scares en un seul épisode de série télévisée. En effet, le premier épisode de The Midnight Club contient à lui seul 21 jump scares, ce qui est énorme pour une série.

À lire aussi > Netflix octobre 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Le réalisateur de The Midnight Club déteste pourtant les jump scares

On pourrait donc croire que le réalisateur de la série Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) adore les jump scares. Cependant, c’est tout le contraire. Mike Flanagan les déteste. Il en a effectivement parlé à l’occasion de la New York Comic Con lorsqu’il a reçu son certificat Guinness.

Mike Flanagan a révélé que : « c’est particulièrement important pour moi parce que je déteste les jump scares et je pense que c’est la pire chose. Toute ma carrière, les gens m’ont demandé de mettre plus de jump scares et de les faire plus rapidement […] Alors j’ai pensé, nous allons tous les faire en même temps et, si nous le faisons bien, le jump scare n’aura plus de sens pour le reste de la série et nous allons simplement le détruire et le tuer jusqu’à ce qu’il soit finalement mort ».

Et oui, Mike Flanagan a battu le record du monde de nombre de jump scares dans l’espoir de s’en débarrasser une bonne fois pour toutes. Comme il l’a dit, en tant que détenteur actuel du record du monde, il pourra choisir de mettre ou non des jump scares à l’avenir. En attendant, les téléspectateurs n’ont qu’à bien s’accrocher pour le premier épisode de The Midnight Club.

Source : We Got This Covered