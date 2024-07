Mercredi saison 2 : elle bat déjà un record avant même sa sortie sur Netflix

© Netflix

Entre la saison 5 de Stranger Things, la saison 4 de The Witcher et la saison 2 de Mercredi, les abonnés de Netflix devraient avoir de quoi s’occuper dans les mois à venir. Les nouveaux épisodes dans lesquels Jenna Ortega pourrait encore crever l’écran sont actuellement en cours de tournage.

Est-ce que la saison 2 parviendra à réunir autant de téléspectateurs que la première saison de Mercredi, qui battait un record en totalisant 341,2 millions d’heures de visionnage durant sa première semaine de diffusion ? Difficile à dire. Quoi qu’il en soit, la deuxième saison du show vient de réaliser un autre exploit avant même sa sortie sur Netflix.

La saison 2 de Mercredi tournée en Irlande bat déjà un record

Le tournage de la deuxième saison de Mercredi a débuté en mai dernier et devrait s’achever en août prochain. Celui-ci se déroule en Irlande, dans le comté de Wicklow, alors que l’équipe de production avait posé ses valises en Roumanie pour tourner la première saison.

Une joie pour le premier ministre irlandais, Simon Harris, récemment en visite sur le plateau de tournage de Mercredi, ainsi que pour Lindsay Sloane, directrice de MGM Television. Mercredi devient la production la plus onéreuse de l’histoire du pays, pour leur plus grand bonheur.

« Ces dernières années, nous avons investi de manière substantielle dans des productions réalisées en Irlande, telles que The Siege of Jadotville, The Wonder, Bodkin et Vikings : Valhalla […]. En tant que plus grande production du pays, Wednesday créera des emplois et ajoutera des millions d’euros à l’économie irlandaise », déclare-t-elle, selon des propos rapportés par Screen Ireland.

Rappelons que Jenna Ortega occupe à la fois le rôle de productrice et évidemment celui d’actrice dans la saison 2 de Mercredi. Ainsi, ces nouveaux épisodes attendus sur Netflix s’annoncent plus horrifiques et moins orientés sur la romance, comme c’était le cas dans la première saison. Est-ce que les téléspectateurs apprécieront cette nouvelle direction ? Réponse au plus tôt en 2025.