Stranger Things : la saison 4 explose les records d’audience, mais reste loin derrière Squid Game

Trois ans, c’est le temps d’attente qu’il y aura eu entre la troisième et la quatrième saison de Stranger Things. Netflix a indiqué que la première partie de cette saison avait d’ores et déjà battu les records de vues en un seul week-end pour une série anglophone, avec 287 millions d’heures de visionnage. Une première pour une production signée par les frères Duffer, qui est entrée dans le top 10 des visionnages dans près de 83 pays, et ce, dès le premier week-end.

Stranger Things passe devant les Bridgerton, mais reste loin derrière Squid Game

Comme l’indique Netflix, le record de visionnage était détenu par la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton, qui comptabilisait 193 millions d’heures en seulement un week-end. Précisons que les épisodes de la quatrième de Stranger Things sont en revanche nettement plus longs : Netflix comptabilise le nombre d’heures de visionnage et non pas le nombre de spectateurs.

Malgré tout, la production des frères Duffer n’aura pas autant séduit que Squid Game, qui avait crevé le plafond. La production sud-coréenne reste la série la plus regardée de la plateforme de streaming, avec 1,65 milliard d’heures de visionnage cumulées lors des 28 premiers jours de son lancement.

La première partie de la quatrième saison de Stranger Things aura toutefois relancé l’intérêt de la série pour les utilisateurs de Netflix. Les trois premières saisons sont toutes dans le top 5 des audiences du week-end, avec 38 millions, 22,2 millions et 24,3 millions d’heures de visionnage en trois jours respectivement.

Pour rappel, la quatrième salve d’épisodes, qui devrait révéler un « climax explosif » selon l’acteur derrière Vecna, se clôturera le 1er juillet 2022 avec la diffusion des deux derniers qui dureront 1 h 30 et 2 h 30. D’ailleurs, et si vous l’aviez manqué, sachez que Netflix a caché un teaser pour la seconde partie de cette saison.