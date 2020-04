Netflix : comment bloquez l’accès à votre profil en mettant un code PIN ?

Si Netflix encourage le partage des comptes, rien n’empêchait jusque-là un autre utilisateur d’emprunter l’un des 4 profils disponibles modifiant les suggestions personnalisées. Il est maintenant possible de l’empêcher par un code PIN.

Crédits : Netflix x Tom’s Guide

L’une des caractéristiques de Netflix est sa capacité à apprendre les goûts de ses abonnés et pour suggérer films et séries les plus susceptibles de leur plaire. Mais cette possibilité tombe à l’eau si 2 personnes utilisent le même profil. Netflix a trouvé une solution. Hasard du calendrier, cela sort le lendemain du lancement officiel de Disney+.

Gardez vos suggestions correctes grâce au code PIN

Quoi de plus rageant que de ses suggestions envahies de films comme Trolls ou Alvin et les Chimpmunks, de série comme les Thunderman et Greenhouse Academy ou de dessins animés comme la Pat’Patrouille ou Bienvenue chez les Loud après que votre petite sœur ait emprunté votre profil. Heureusement, Netflix a mis en place un système de code PIN pour protéger l’accès aux profils.

La première étape est bien entendu de se connecter à Netflix. Nous allons prendre la version Web en exemple. Cliquez sur l’icône de votre profil pour faire apparaitre l’option « Gérer les profils ».

Une fois la page ouverte, rendez-vous dans la rubrique « Profils et contrôle parental ». Choisissez votre profil et cliquez sur « Verrouillage des profils ».

Après avoir saisi le mot de passe du compte, il vous sera demandé de créer un code PIN de 4 chiffres. En cliquant sur Enregistrer, le code PIN sera immédiatement activé.

Dans le cas où vous souhaiteriez supprimer le code PIN, il faudra refaire les mêmes étapes et décocher la case « Demander la saisie d’un code PIN pour accéder au profil » avant de cliquer sur Enregistrer pour valider le changement.

Ce code PIN permet aussi un meilleur contrôle parental. En effet, Netflix fournit des outils spécifiques pour les enfants, comme l’interface Netflix Jeunesse et bien sûr les options de contrôle parental pour éviter qu’ils ne tombent sur Stranger Things dont la saison 4 est à l’arrêt. Il est possible de restreindre l’accès aux films et séries en fonction de l’âge ou même en bloquant spécifiquement des titres. Tout ceci devient caduc si les enfants peuvent accéder à un autre profil que celui qui leur a été attribué.

Source : Netflix