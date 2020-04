Disney+ : à 00h00 démarrez vos 7 jours d’essai gratuit

Après un lancement aux États-Unis, puis dans plusieurs pays européens, Disney se décide enfin à proposer son service de streaming en France. La plateforme sera accessible dès 21h ce soir à partir des box Internet, puis le 7 avril à minuit pour les autres.

Netflix proposait 30 jours d’essai gratuit avant qu’il n’y ait trop d’abus de la part des consommateurs. Amazon poursuit avec le même plan sur Prime Video. Disney est bien plus pingre et se contente de 7 jours pour qu’un client se fasse une idée de son nouveau service avant de passer à la caisse. C’est peu, on espère que ce plan sera revu à la hausse dans les prochains jours.

Ensuite, il faut noter que Disney+ arrive dans l’Hexagone avec un tarif compétitif. À 6,99 €/mois (69,99 €/an), il se dresse pile face à Canal+ Séries qui, malgré ses qualités, ne propose que des séries. Apple TV+ est un peu moins cher, tout comme Amazon Prime Video, avec des mensualités respectives de 4,99 et 5,99 € (49,99 €/an chacun). Le grand perdant pourrait être Netflix qui à 7,99 €/mois est battu par Disney+.

Star Wars, Pixar, etc. et 26 créations exclusives à Disney+

Bien entendu, il faut encore découvrir le catalogue que Disney a concocté pour la France afin de déterminer son intérêt. Selon nos informations, Disney promet plus de 500 films et 300 séries pour notre marché. Parmi eux, on compte 26 créations originales uniquement disponibles sur la plateforme. Les classiques dessins animés de Disney devraient être au rendez-vous, tout comme les films d’animation de Pixar ou encore les grandes sagas telles que Star Wars, Pirate des Caraïbes ou encore de nombreux films Marvel.

Disney+ bloque la 4K durant le confinement

Un abonnement Disney+ donnera droit à la création de 7 profils dans un foyer. Les contenus seront, à terme, diffusés en Ultra HD. Disney précise bien que cette fonction est « non disponible en période de confinement ». À l’instar de Netflix ou YouTube, le géant américain participe à limiter la bande passante des contenus de divertissement au profit des télétravailleurs et espaces de santé. En outre, Disney+ permet à quatre profils de regarder chacun son programme en même temps. Le visionnage de contenus hors ligne est aussi inclus et possible sur 10 appareils au maximum.