Netflix : comment identifier et bloquer les profils non reconnus ?

Sur Netflix, il est possible de se connecter au même compte simultanément. Fort heureusement, vous pouvez faire le ménage si votre entourage en abuse. On vous explique.

Netflix © Pexels

Imaginez cette situation : vous rentrez d’une longue journée de travail ou de cours. Vous n’avez qu’une seule envie : regarder le dernier épisode de votre série préférée sur Netflix avec un bon plateau repas. Et là, ce message problématique apparaît, signifiant que trop d’utilisateurs utilisent votre compte simultanément. Il est heureusement possible de sévir.



« Oups, un problème est survenu… Votre compte Netflix est utilisé sur trop d’appareils »

Qui utilise votre compte Netflix ?

Vous ne vous souvenez plus à qui vous avez gracieusement donné vos identifiants Netflix ? Pour obtenir la réponse, c’est très simple :

Ouvrez Netflix dans votre navigateur puis cliquez sur votre avatar > Compte.

Descendez vers le bas jusqu’à trouver la section Activité de streaming récente.

© Tom’s Guide

Cette page vous renvoie vers une page décrivant le type d’appareil ainsi que l’adresse IP de l’utilisateur, vous permettant de l’identifier.

© Tom’s Guide

Autrement, il est possible de retrouver le coupable d’après l’activité du compte :

Toujours dans les paramètres du compte, sélectionnez l’un des profils disponibles puis cliquez sur Historique .

. Cela vous dévoilera les programmes visionnés récemment par ce compte.

Vous devez alors bien savoir qui est cet ami fan de How I Met Your Mother ?



Comment bloquer les profils parasites ?

Avant toute chose, vous pouvez en parler aux personnes concernées. Elles respecteront sûrement le fait que vous payez ce compte et que vous devez conserver la primeur dessus. Si rien ne change et que vous êtes de nouveau confronté à une page d’erreur lors d’une utilisation simultanée trop frénétique, voici comment agir une bonne fois pour toutes.

Supprimer le profil de cette personne

Cliquez sur votre avatar puis rendez-vous dans la section Gérer les profils.

Vous pouvez alors sélectionner un profil et le supprimer.

Certes, l’utilisateur aura toujours accès à votre compte Netflix. Mais ayez confiance : ne plus savoir où il en était des sept saisons d’Orange Is the New Black peut vite le décourager de continuer à squatter.

Déconnecter tous les appareils

C’est la solution la plus radicale.

Rendez-vous une fois de plus dans les paramètres de compte.

Descendez tout en bas puis cliquez sur l’option Se déconnecter de tous les appareils. Validez la procédure.

Ensuite, vous n’avez plus qu’à Modifier le mot de passe dans la section Abonnement et Facturation. Ainsi, vous serez à nouveau le seul détenteur de votre compte. Pensez ensuite à donner le nouveau mot de passe aux autres utilisateurs légitimes.

Pour rappel, Netflix se triture actuellement les méninges pour trouver une solution viable au partage de compte, un manque à gagner conséquent pour ses finances. Dans le même temps, Adobe vient de lancer un service dopé à l’IA qui pourrait le séduire. Celui-ci permet de détecter le partage de compte pour mieux le combattre. Après avoir décelé les utilisateurs concernés, le service leur suggère de payer via des publicités. Avant de sévir en leur barrant temporairement l’accès au compte.