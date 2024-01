Disney+ : quels sont les codes d’erreur et comment les résoudre ?

À l’instar des autres plateformes de streaming, il est possible que Disney+ rencontre des dysfonctionnements. Ces derniers se manifestent sous la forme de codes d’erreurs qu’il n’est pas toujours facile de décrypter. On vous aide à les identifier et à les résoudre.

Disney+ est une plateforme de SVOD particulièrement riche en contenus, sur laquelle vous pourrez notamment retrouver tous les films de la saga Star Wars, ainsi que les séries dérivées de l’œuvre de Georges Lucas, comme Ahsoka, ou The Mandalorian, dont la saison 4 est attendue pour l’année prochaine. Les films et les séries Marvel sont également au rendez-vous. Vous pourrez ainsi découvrir d’excellentes séries comme Secret Invasion, Loki, dont la saison 2 a battu un record d’audience, ou encore tous les films de la franchise X-Men. Sans oublier bien sûr les grands classiques de Disney, qui sont toujours un plaisir à redécouvrir.

Le service de streaming de Disney a beau être très complet, il n’est pas pour autant exempt de tout problème technique, à l’instar de Netflix ou Amazon Prime Video. Lorsqu’un message d’erreur survient, il n’est pas toujours simple de savoir quoi faire pour continuer à profiter de vos services normalement. Heureusement, nous avons réuni tous les codes d’erreurs Disney+ sur cette page, afin de vous permettre de savoir à quoi ils correspondent, et bien entendu, afin de vous aider à les résoudre.

Code Erreur 11

Il est possible que vous receviez des messages d’erreur lorsque vous sélectionnez des contenus indisponibles dans votre pays ou zone géographique. Cela peut se produire si vous voyagez dans un pays ou une zone où la disponibilité du contenu n’est pas la même qu’à l’endroit où vous regardez habituellement Disney+. En effet, et à l’instar de Netflix, tous les programmes du service ne sont pas disponibles dans tous les pays. En France, Disney doit respecter la chronologie des médias, qui impose depuis 2022 le respect d’une période de 17 mois entre la sortie d’un film au cinéma et sa diffusion sur la plateforme.

Si le film que vous essayez de visionner est bien disponible dans votre région, vous pouvez tenter de réinitialiser votre connexion Internet, avant de réessayer. Dans le cas inverse, l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile pour accéder à un contenu non proposé à l’endroit où vous vous trouvez. Sachez toutefois que l’utilisation d’un VPN peut également être à l’origine de dysfonctionnements (voir code erreur 73).

Code Erreur 13

Jusqu’à quatre appareils peuvent se connecter simultanément au même compte Disney+. Cela signifie qu’il est possible de profiter des programmes de la plateforme sur quatre écrans en même temps. Il est par ailleurs possible de créer jusqu’à sept profils au maximum. Quoi qu’il en soit, si le code d’erreur 13 apparaît, cela signifie que vous avez dépassé la limite de périphériques autorisée. Pour pallier ce problème, vous devrez déconnecter un ou plusieurs appareils du service. Si vous avez partagé vos identifiants avec d’autres utilisateurs, ce blocage peut alors survenir plus souvent. Il faut toutefois noter que Disney+ va prochainement arrêter le partage de compte, tout comme Netflix l’a fait.

Code Erreur 14

Lorsque vous tentez de vous connecter à votre compte Disney+, mais que vous renseignez le mauvais identifiant/mot de passe, le code d’erreur 14 s’affiche accompagné du message suivant : “Identifiant ou mot de passe incorrect. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, veuillez cliquer sur « Mot de passe oublié » pour le réinitialiser (Code d’erreur 14)“. Ce code signifie donc simplement que les informations que vous avez entré ne sont pas valides. Pour résoudre ce problème, il vous suffit d’entrer les bons identifiant et mot de passe.

Si vous ne vous souvenez plus de votre identifiant ou de votre mot de passe, vous pouvez retrouver vos informations de connexion en retrouvant l’e-mail de confirmation de compte Disney+, que vous avez dû recevoir lors de votre inscription. Vous pouvez également réinitialiser votre mot de passe Disney+ ou utiliser un code d’accès à usage unique.

Code Erreur 22

Ce message d’erreur peut survenir si vous tentez de regarder un programme non adapté à un jeune public, via un profil « Enfant ». Bien que la plateforme propose en grande majorité des programmes familiaux, certains programmes ne peuvent pas être visionnés par les tous petits. Dans ce cas là, il vous suffit de changer pour un profil Standard, afin de faire sauter la restriction, et de pouvoir accéder à tous les contenus que propose la plateforme.

Code d’erreur 25

Disney Plus subit quelques problèmes de serveur. Parlez-lui gentiment. Sinon, tentez de vous déconnecter et de vous reconnecter. Si le problème persiste trop longtemps, contactez le support client de Disney Plus sur Twitter ou par chat (rendez-vous tout en bas de cette page).

Code d’erreur 38

Cette erreur peut survenir lorsque l’heure affichée sur votre appareil n’est pas configurée correctement. Si vous vous trouvez effectivement dans ce cas, faites un petit tour dans les réglages et changez l’heure ou la date pour continuer à accéder à vos contenus sans problème.

Code Erreur 39

Ce code d’erreur survient lorsqu’un contenu que vous avez sélectionné ne peut être lu. Dans ce cas, le message suivant apparaît : “Impossible de lire la vidéo sélectionnée. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez l’assistance Disney+ (code d’erreur 39)“. Ce problème peut être dû à plusieurs choses :

Une connexion Internet instable

Une tentative d’accès à Disney+ avec un appareil ou une configuration non supporté

Une connexion HDMI (HDCP) obsolète ou non compatible

Un nombre inhabituellement élevé de demandes de lecture pour le contenu en question

Afin de tenter de résoudre cette erreur, vous pouvez essayer de mettre en place une ou plusieurs des préconisations ci-dessous :

Assurez-vous que votre navigateur Internet ou l’application Disney+ est bien à jour

Vérifiez votre connexion Internet

Accédez au site web DisneyPlus.com depuis un ordinateur avec une configuration compatible, ou lancer l’appli Disney+ sur un appareil pris en charge

Actualiser le site ou relancez l’application, puis patientez quelques minutes avant de réessayer de lire la vidéo

Débrancher et rebrancher les deux extrémités du câble HDMI

Essayer d’utiliser un autre port HDMI sur votre TV

Essayer d’utiliser un autre câble HDMI

Code Erreur 41

Si vous soyez le message d’erreur suivant : “Impossible de lire la vidéo sélectionnée. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez l’assistance Disney+ (Code d’erreur 41)“, il est probable qu’un nombre anormalement conséquent d’utilisateurs tente d’accéder à la même vidéo que vous au même moment. Pour résoudre ce problème, vous pouvez tenter de relancer l’application Disney+ ou d’actualiser le site, puis de réessayer après quelques minutes. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l’assistance de Disney+.

Code Erreur 42

Le code d’erreur 42 indique un problème de connexion Internet. En effet, un signal Wi-Fi faible, ou une connexion Internet instable ou lente peuvent être à l’origine du dysfonctionnement, si vous voyez le message d’erreur suivant : “Nous rencontrons des difficultés pour vous connecter au service. Veuillez vérifier que vous êtes toujours connecté(e) à Internet et réessayer (Code d’erreur 42)“. Dans ce cas, et après avoir vérifié que vous utilisez bien l’application Disney+ sur un ordinateur compatible, ou que vous accédez au site web depuis un ordinateur dont la configuration est prise en charge, voici ce que vous pouvez faire pour remédier au problème :

Vérifiez votre connexion Internet et votre signal Wi-Fi Éteignez et redémarrez votre routeur Une fois la connexion rétablie, relancez l’appli ou actualisez le site et réessayez de lancer la vidéo après quelques minutes

Code Erreur 73

Ce code d’erreur indique : “Disney+ n’est disponible que dans certaines zones géographiques. Il se peut que vous n’ayez pas accès à Disney+ selon l’endroit où vous vous trouvez. Si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur, consultez le Centre d’aide Disney+ (Code d’erreur 73)“. Ce message signifie que vous vous trouvez dans un pays ou une zone géographique où Disney+ n’est pas disponible.

Si vous n’êtes pas dans un pays étranger, l’utilisation d’un VPN est très probablement la cause de ce message d’erreur, si vous changez par exemple votre localisation dans un pays où le service n’est pas accessible. Dans ce cas, vous pouvez :

Désactiver le VPN

Redémarrer l’appareil

Relancer l’appli Disney+ ou le site web

Code Erreur 83

Ce message d’erreur est très certainement celui que rencontre le plus les utilisateurs de la plateforme : “Une erreur s’est produite. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, consultez le Centre d’aide Disney+ (code d’erreur 83)“. Le plus souvent, cela signifie qu’il y a un problème de connexion Internet, ou un souci de compatibilité du service avec l’appareil utilisé. Voici ce que vous pouvez faire afin de régler ce problème :

Lancez l’application Disney+ ou accédez au site depuis un appareil compatible

Vérifiez votre connexion Internet

Redémarrez l’application ou actualisez la page du site, puis attendez quelques minutes avant de relancer la vidéo

Redémarrez votre appareil, relancez le service et réessayez de lancer la vidéo

Code Erreur 91 et 92

Que vous soyez en présence d’un code d’erreur 91 ou 92, le message est le suivant : “En raison d’un nombre de demandes élevé, le trafic provenant de votre adresse IP a été temporairement limité. Veuillez réessayer plus tard (Code d’erreur 91 ou 92)“. Ce message signifie que le système a détecté une activité suspecte, depuis votre adresse IP. Cela peut être le cas si :

Vous avez tenté de vous connecter plusieurs fois en vain

Vous n’êtes pas parvenu à mettre à jour votre mode de paiement après plusieurs tentatives

Votre connexion Internet est lente ou instable

Quoi qu’il en soit, vous pouvez résoudre cette erreur en appliquant une ou plusieurs de ces solutions :

Vérifiez votre connexion Internet, et redémarrez éventuellement votre box Internet

Redémarrez votre appareil, puis relancez l’application ou le site web

Vérifiez les informations de votre mode de paiement, et contactez votre établissement bancaire en cas de problème.

Code Erreur 142

Si vous subissez une panne d’Internet ou que vous rencontrez des problèmes de connexion, vous devriez obtenir le message suivant : “Nous rencontrons des difficultés pour vous connecter au service. Veuillez vérifier que vous êtes toujours connecté(e) à Internet et réessayer (Code d’erreur 142)“. Le message survient généralement lorsque votre connexion est lente ou instable, et ne permet pas d’assurer le bon fonctionnement du service.

Pour continuer à profiter de vos programmes, vérifiez l’état de votre connexion et assurez-vous que votre débit soit suffisant avant de relancer Disney+. Vous pouvez éventuellement essayer de vous reconnecter à Internet, mais aussi de redémarrer votre box Internet. Si vous constatez que le débit reste trop faible en Wi-Fi, opter pour une connexion filaire via un câble Ethernet peut être une solution de secours.

Code Erreur 1026

Ce code d’erreur peut uniquement être rencontré lorsque vous tentez d’accéder à Disney+ sur une Smart TV. Lorsque le message suivant s’affiche : “Nous rencontrons un problème. Fermez l’application et réessayez. Code d’erreur : 1026 – AUTH_SERVICE_INT_FAILURE“, il est possible que le service ne soit pas pris en charge sur votre appareil, ou via la méthode que vous utilisez. Le problème peut également venir d’une connexion Internet lente ou instable. Dans ce cas, vous pouvez essayer de :

Redémarrer votre Smart TV et relancer l’appli Disney+

Supprimer et réinstaller l’appli sur votre Smart TV

Vérifier votre connexion Internet

Si vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes après avoir suivi les recommandations énoncées dans cet article, vous pouvez dans ce cas contacter le service client.

