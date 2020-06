Netflix : comment supprimer un titre de la liste « Reprendre avec le profil de … » sur Android ?

Crédit : Netflix

Vous décidez de regarder quelque chose sur Netflix, mais vous ne savez pas quoi exactement tant le choix est varié. Il est alors fréquent de lancer quelques minutes d’un film ou d’une série pour voir si vous y accrochez. Si oui, tant mieux. Sinon, ce titre en question va venir s’ajouter dans liste de « Reprendre avec le profil de … ». Il n’y a rien de plus frustrant que de voir cette liste s’allonger de titres que vous ne souhaitez même pas regarder.

Avant l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité, la seule solution était de se rendre dans l’interface web de son compte, puis dans l’historique. Tous les films et séries de l’historique du profil de l’utilisateur y sont listés. Il faut alors cliquer sur l’icône en forme de panneau d’interdiction pour « masquer dans l’historique » le titre en question. Le problème est que cette fonction supprime toutes les données liées à ce titre. Si c’est une série, elle ne figurera plus dans la liste des séries et films à reprendre, mais les épisodes déjà regardés ne seront plus pris en compte également. Elle apparaîtra comme jamais regardée même si vous avez binge-watché 3 saisons le week-end dernier.

Netflix a enfin compris à quel point cet aspect de la plateforme gâche l’expérience des utilisateurs. Les utilisateurs d’Android ont dorénavant la possibilité de supprimer un titre seulement de la liste « Reprendre avec le profil de » directement depuis la page d’accueil. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme de trois points verticaux qui se situe en dessous de la vignette du titre, à droit de l’icône d’information. Ensuite, sélectionnez « Supprimer de la section » dans le menu qui s’affiche.

De plus, ce n’est pas la seule nouveauté de Netflix sur Android. Le géant des plateformes de streaming a également amélioré l’onglet individuel de chaque série/film. Il affiche plus d’informations pour faciliter l’expérience de l’utilisateur. On y retrouve le synopsis, la liste des épisodes, les bandes-annonces, les titres similaires, la date de sortie, etc.

Cette nouvelle interface et la fonctionnalité d’effacer des titres de la liste en cours de lecture sont disponibles sur les smartphones et tablettes Android. Les utilisateurs d’iOS devront patienter jusqu’au 29 juin. Nous n’avons pas encore de date de disponibilité pour l’application Windows, la version navigateur et les autres plateformes.

Source : The Verge