Netflix : il n’y aura pas de deuxième saison pour Cowboy Bebop

Cowboy Bebop a été lancé le 19 novembre, il y a seulement trois semaines, après nous avoir alléchés avec plusieurs bandes-annonces. Si cette interruption peut sembler prématurée, on ne peut pas dire que ce soit une grande surprise quand on connait la froide réception qu’a connue la série de la part des spectateurs. Quant au diffuseur, il argumente son choix en se référant aux chiffres insuffisants pour justifier une prochaine production.

John Cho dans le rôle de Spike Spiegel, dans la série Cowboy Bebop maintenant annulée – Crédits : Netflix

Les critiques de Cowboy Bebop reprochaient globalement le rythme faible de la série ainsi que les costumes et décors bon marchés, sans réussir non plus à saisir l’essence de ce qui a fait de l’animé de 1996 l’un des plus appréciés du genre.

Des critiques essentiellement négatives

La série de 10 épisodes n’a recueilli que 46% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Les fans semblaient d’accord, donnant à l’émission un score d’audience positif de 56% sur le site de Netflix.

La chose la plus prometteuse à propos du live-action Cowboy Bebop de Netflix était le potentiel de traduire l’énergie frénétique, mais indéniablement cool de la série animée originale de Shinichiro Watanabe. Rappelons que Cowboy Bebop nous invite à suivre un groupe de chasseurs de primes inadaptés, dirigé par Spike Spiegel, alors qu’ils recherchent les cibles les plus lucratives de la galaxie.

Le casting était pourtant alléchant

La version de Netflix Cowboy Bebop avait choisi John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda pour incarner le trio de chasseurs de primes à bord du vaisseau spatial Bebop. Si ce parti pris avait en premier enchanté les adeptes du manga, cela n’a de toute évidence pas suffi à la réussite de ce pari difficile.

Ce n’est pas la seule adaptation de manga en cours de Netflix. Le géant du streaming a récemment annoncé un nouveau casting pour son adaptation prévue des pirates One Piece.

