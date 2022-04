Netflix : pourquoi la plateforme perd t-elle autant d’abonnés ?

Depuis quelques semaines, Netflix est en chute libre, perdant un nombre conséquent d’abonnés. Mais cela semble bel et bien de la faute de la plateforme !

Netflix serait-elle en train de voir sa suprématie lui échapper ? Tout porte en tout cas à le croire. Depuis plusieurs semaines, ce sont des centaines et des centaines d’abonnés qui résilient leur abonnement. Les pronostics ne sont hélas pas favorables pour les mois à venir. On estime à 2 000 000 le nombre d’annulations pour le trimestre prochain. Résultat des courses : les actions de la plateforme sont en chute libre à la bourse mondial. Mais comment en est-on arrivés à une telle extrémité ? Les raisons invoquées sont nombreuses.

Netflix : fin d’une période de suprématie ! – Crédit :Netflix

Mais que l’on ne s’y trompe pas : l’augmentation du prix de l’abonnement n’est pas la seule explication à ce phénomène. En réalité, la plateforme a commis de nombreuses erreurs. Chronique d’une chute annoncée ?

Netflix : le géant du streaming en net recul

Outre un doublement du coup d’abonnement, il faut reconnaître que la plateforme commence à faire « n’importe quoi » côté programmation. Certains fans sont outrés de voir leurs séries favorites annulées tandis que la plateforme investit dans des projets de piètre qualité. Des séries qui avaient fait le bonheur du public disparaissent donc des grilles sans la moindre explication. C’est le cas de The Order ou encore The OA. Du coup, les abonnés préfèrent passer à la concurrence voir si l’ herbe y est plus verte.

Et il faut bien reconnaître que Netflix est en train de se faire rattraper par ses concurrents. Peacock, Apple, Amazon ou HBO Max : le marché étouffe de contre-propositions. Mais la plateforme ne semble pas faire grand chose pour tenir tête ou créer la nouveauté. Elle semble se contenter d’agrémenter son catalogue de quelques succès mais surtout de titres dont tout le monde se moque éperdument.

Si Netflix ne revoit pas sa ligne de conduite, le désaveu des abonnés pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le long terme. Bientôt la fin d’un règne ? Tout porte aujourd’hui à le croire.

Source : Screenrant