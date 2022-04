En réponse à un clip hilarant de l’humoriste Pete Davidson de l’émission américaine Saturday Night Live, Netflix a ajouté une nouvelle catégorie sur sa plateforme. Vous pouvez désormais accéder à la catégorie « short-ass movies » qui regroupe tous les films d’environ 1h 30min.

La nouvelle catégorie Short-ass movies sur Netflix – Crédit : Netflix

Cette nouvelle catégorie ne va probablement pas durer indéfiniment puisqu’elle fait doublon à la catégorie déjà existante des « films de moins de 90 minutes ». En tout cas, elle est disponible depuis le 4 avril sur la plateforme de streaming qui veut faire payer le partage de compte à ses utilisateurs.

Netflix possède déjà une catégorie de films de moins de 90 minutes

Le compte Twitter du Saturday Night Live a partagé le clip hilarant de Pete Davidson. Ce dernier se plaint des films trop longs comme le dernier The Batman qui rencontre un excellent succès. Il veut un « short-ass movie, un film vraiment court parce que je suis un homme simple sans capacité d’attention ».

Netflix a répondu à ce clip en déclarant que c’est une bonne idée et en partageant le lien vers la nouvelle catégorie. Apparemment, la catégorie n’apparaît pas directement depuis l’écran d’accueil de Netflix. Il faut donc se rendre directement sur la page de la catégorie Short-ass Movies ou la chercher depuis l’écran d’accueil. Vous pouvez y retrouver tous les films d’environ 90 minutes, de Sausage Party à American Nightmare en passant par des exclusivités comme le film d’animation The Witcher : Le Cauchemar du loup.

Un porte-parole de Netflix a confirmé que la catégorie « short-ass movies » est « disponible depuis 10h PT le lundi 4 avril », soit 19h, heure française. Cette nouvelle catégorie est issue d’une blague, mais elle permet tout de même de chercher plus facilement des films d’une durée plus traditionnelle. En effet, les films longs ne manquent pas sur la plateforme. On pense notamment à The Irishman de 3h 29min ou encore Da 5 Bloods : Frères de sang de 2h 34 min.

