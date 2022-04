Locke & Key : Netflix abandonne sa série après la saison 3

Les showrunners Cuse et Averill ont décidé que trois saisons étaient la durée idéale pour l’adaptation de la bande dessinée de Joe Hill et Gabriel Rodríguez. Dès le début, les showrunners ont été approchés par Netflix avec un contrat de trois saisons. Ce contrat prévoyait une saison 1 et une saison 2 de dix épisodes et une saison 3 de huit épisodes. Ainsi, l’émission aurait été structurée en conséquence intentionnellement.

Locke & Key, c’est fini – Crédits : Netflix

« Une fois que nous avons commencé à travailler sur la série, nous avons pensé que trois saisons étaient la durée idéale pour mener à bien l’histoire de la famille Locke et de leurs aventures Keyhouse », ont déclaré les co-showrunners Carlton Cuse et Meredith Averill dans un communiqué.

Un projet fantastique

Basé sur les bandes dessinées du même nom, Locke and Key suit les trois enfants Locke qui, après la mort de leur père, déménagent de Seattle dans sa maison familiale dans le Massachusetts. Ils découvrent bientôt des clés magiques cachées dans toute la maison – appelées à juste titre Keyhouse – qui peuvent être utilisées pour déverrouiller des portes secrètes. Cependant, une présence démoniaque est également à la recherche des clés.

La dernière saison bientôt sur Netflix

Locke & Key a été créée en février 2020. Son renouvellement pour la saison 2 a été annoncé en mars 2020. La commande de la saison 3 a été révélée en décembre de la même année, les deux saisons étant filmées consécutivement à Toronto. La saison 2 est sortie en octobre 2021.

La dernière saison, qui est actuellement en post-production, devrait être publiée plus tard cette année sur Netflix. La troisième saison sera composée de huit épisodes.

« En tant que conteurs, nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’opportunité de raconter notre version de l’incroyable histoire de Joe Hill et Gabriel Rodriguez exactement comme nous le souhaitions. Nous gardons cependant les clés magiques pour notre usage personnel. »

Source : Screenrant