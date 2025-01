Netflix prépare une adaptation de la Petite Maison dans la Prairie

Netflix s’apprête à réaliser le reboot de cette série culte des années 70-80. Les nostalgiques de la Petite Maison dans la Prairie, pourront retrouver Laura Ingalls, ses soeurs Mary et Carrie, et ses parents Caroline et Charles.

La Petite Maison dans la Prairie – Crédit : NBC

Si vous étiez fan de Laura Ingalls et de la série culte des années 70-80, la Petite Maison dans la Prairie, vous allez être ravi. Netflix a demandé à Rebecca Sonnenshine (The Boys, The Vampire Diaries, Archive 81) de diriger une nouvelle série adaptée des romans de Laura Ingalls Wilder.

Le retour de la famille Ingalls bientôt sur Netflix

“La Petite Maison dans la Prairie a conquis les cœurs et l’imagination de tant de fans à travers le monde, et nous sommes ravis de partager ses thèmes d’espoir et d’optimisme dans une nouvelle version de cette histoire emblématique”, annonce Jinny Howe, vice-présidente de la catégorie des séries dramatiques sur Netflix.

En effet, la série initiale a été visionnée des millions de fois, et même encore aujourd’hui en rediffusion sur de nombreuses chaînes de télévision. Les 205 épisodes des 10 saisons, diffusés entre 1974 et 1983, racontent l’histoire d’une famille de pionniers américains dans les années 1800, associant récit épique de survie, drame familial et histoire des origines de l’Ouest américain. La série, l’originale comme l’adaptation, se base sur les livres publiés en 1930, de Laura Ingalls Wilder, héroïne et autrice, qui met en lumière les luttes et la vie des colons de cette époque sauvage et rude.

Rebecca Sonnenshine sera donc la showrunner et la directrice exécutive aux côtés de Joy Gorman Wettels, Trip Friendly, Dana Fox et Susanna Fogel. “Je rêve depuis longtemps de perpétuer l’héritage de mon père et d’adapter les histoires américaines classiques de Wilder pour le public du XXIe siècle, d’une manière qui rassemble les fans des livres et de la série télévisée originale”, a déclaré Trip Friendly, dont le père, Ed Friendly a produit la série de 1974.

Pour l’instant, aucune info n’a été divulguée sur la date de diffusion de cette adaptation, qui méritera peut-être de figurer dans le top 15 des meilleures séries à voir sur la plateforme de streaming. Elle viendra peut-être concurrencer la série Harry Potter sur Max qui devrait arriver en 2026 ?