Netflix : les 10 meilleures séries à voir sur la plateforme de streaming

En plus de réunir d’innombrables films et documentaires, le catalogue de Netflix n’est pas avare en séries. La plateforme réunit à ce propos quelques chefs d’œuvres incontournables. Toutefois et devant le nombre impressionnant de contenus à disposition, il peut être difficile de s’y retrouver et de faire le bon choix. Sans compter que le service de SVOD ajoute régulièrement de nouveaux contenus.

C’est pourquoi, afin de vous aider à trouver un programme que vous ne regretterez pas d’avoir commencé, nous avons passé au crible le catalogue français de Netflix et sélectionné les 10 meilleures séries, à consommer sans modération ! Notez que vous pouvez également accéder à d’autres programmes indisponibles en France, en vous localisant à l’étranger avec un VPN.

1. Breaking Bad

Cette série suit l’histoire du père de famille le plus badass d’Amérique. Après avoir appris qu’il est atteint d’un cancer, ce professeur de chimie quinquagénaire va tout mettre en œuvre pour amasser suffisamment d’argent afin de subvenir aux besoins de sa famille, et même plus. Comment faire alors que le temps lui est compté ? Walter White, alias Heisenberg, va devenir un fabricant et dealer de drogue ! Pour ce faire, il va mettre ses compétences à profit pour fabriquer le crystal meth le plus pur du continent, aidé par l’un de ses anciens élèves, Jessy Pinkman.

Breaking Bad fait partie de ces séries qui peuvent être vues et revues sans la moindre lassitude. L’œuvre de Vince Gilligan doit notamment son succès à la profondeur de ses personnages, magistralement interprétés par des acteurs de talent : Bryan Cranston, Aaron Paul, Giancarlo Esposito, Anna Gun, Dean Norris, ou encore Bob Odenkirk. La série se caractérise également de par sa mise en scène et son scénario impeccables. Le suspense est omniprésent, et ne nous fait pas décrocher une seule seconde durant les 5 saisons que compte la série.

Il est on ne peut plus jouissif de suivre la métamorphose de cet homme intègre et responsable, en criminel notoire, qui flirte avec le danger au quotidien. À chaque épisode, on se demande jusqu’où Walter White est prêt à aller pour mettre sa famille à l’abri . Quoi qu’il en soit, il s’agit très probablement de la meilleure série Netflix de tous les temps. Une fois la série terminée, vous pouvez voir le film El Camino, qui donne une fin à Breaking Bad. Pour aller plus loin, vous pouvez également regarder la série spin-off Better Call Sall en 6 saisons, qui se concentre sur la vie de Jimmy McGill, aka Saul Goodman, l’avocat de Walter White. Un autre spin-off, mettant cette fois-ci en lumière le personnage de Gustavo Frings, pourrait même voir le jour.

2. Peaky Blinders

Inspirée de l’histoire du gang criminel éponyme, la série Peaky Blinders nous transporte dans les rues tumultueuses de Birmingham, au lendemain de la première Guerre Mondiale, où une famille de gangsters Romanichels fait la loi. L’histoire se concentre plus précisément sur le chef du gang, Thomas Shelby, brillamment interprété par Cillian Murphy, qui s’est récemment illustré avec son rôle dans le film Oppenheimer. De l’ombre des bookmakers jusqu’à la lumière de la politique, cet homme d’action et business man gère les affaires de la famille d’une main de maître, en orchestrant l’ascension de son empire avec une détermination sans faille.

Bien que les Peaky Blinders semblent être de parfaits gentleman en apparence, ils sont en réalité d’impitoyables criminels. Il faut dire que leur consommation gargantuesque de whisky et de drogues n’aide pas à calmer leurs accès de violence. Toujours vêtus avec élégance, ils ne se baladent jamais sans leur lame, dissimulée sous leur casquette, marque de fabrique de la maison Shelby.

La série, découpée en 6 saisons, brille en partie grâce au jeu des acteurs, époustouflants, mais également grâce à la mise en scène saisissante, les prises de vues à couper le souffle, ainsi qu’à la bande son enivrante, qui contribuent à créer une ambiance unique et immersive, faisant de la série Peaky Blinders un véritable chef d’œuvre cinématographique. Elle reste ainsi à ce jour l’une des meilleures séries disponibles sur la plateforme. Un film, qui viendra clore l’histoire de la saga, a été confirmé. Deux spin-offs sont également en préparation.

3. Stranger Things

Les évènements de Stranger Things se déroulent dans les années 1980 dans la petite ville d’Hawkins dans l’Indiana. Tandis qu’un garçon du nom de Will Byers disparaît mystérieusement, ses amis vont alors se lancer dans une quête périlleuse pour retrouver sa trace. Durant leurs aventures, ils vont notamment faire la rencontre de Onze, une jeune fille étrange dotée de pouvoirs. Ils vont également être amenés à croiser diverses créatures, et prendre conscience qu’il existe une autre dimension, le Monde à l’envers.

Au-delà de cette ambiance paranormale affirmée, la série de science-fiction horrifique allie subtilement action, suspense, humour et rebondissements. Cette série rythmée a su notamment se démarquer grâce à son casting attachant, sa réalisation de qualité, et son ambiance fantastique singulière sur fond de synthwave. Quoi qu’il en soit, Stranger Things est une série bourrée de qualités, que l’on peut assurément qualifier de pépite.

Les comédiens Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo et Sadie Sink interprètent particulièrement bien leurs rôles. Il est d’ailleurs amusant de suivre l’évolution des six compères, qui ont bien grandi dans la dernière saison (2022), par rapport à la toute première sortie en 2016. On souligne également l’excellente prestation de l’acteur David Harbour dans le rôle du policier Jim Hopper. Le succès de la série est tel qu’une saison 5 est actuellement en préparation.

4. Squid Game

Comment ne pas intégrer dans notre top 10 cette série sud-coréenne qui a battu tous les records d’audience ? La série phénomène Squid Game, qui signifie littéralement « jeu du calamar », suit l’évolution de 456 personnes, ayant toutes en point commun la pauvreté. Ces dernières vont prendre part à une compétition mortelle pour tenter de remporter une somme à 11 chiffres (en wons) qui changera leur vie. Toutefois, une seule personne ne peut s’en sortir sauf et remporter le jackpot. La série se focalise précisément sur Seong Gi-hun, un père de famille désespéré qui tente le tout pour le tout.

Ce thriller dramatique à l’ambiance singulière et particulièrement glauque réussit à captiver son auditoire en entremêlant suspense et action. Le tout, ponctué d’une narration bien ficelée et de quelques scènes marquantes. Un cocktail diablement efficace qui a bien mérité une suite. La saison 2 de Squid Game est à ce propos en route pour cette année. Entre temps, Netflix a trouvé d’autres moyens de continuer à capitaliser sur le succès de sa poule aux œufs d’or, en proposant Squid Game: le défi, une émission de téléréalité qui s’inspire directement du concept de la série, en réunissant de vrais joueurs ; sans la tuerie de masse bien évidemment !

5. Black Mirror

La série Black Mirror montre la dépendance de l’homme à la technologie, ainsi que l’impact négatif qu’elle pourrait avoir sur notre société dans un futur proche ou lointain, en mettant en scène des scénarios catastrophes. Chaque épisode de cette série, composée de 6 saisons, raconte une histoire dystopique indépendante, prenant place dans une réalité différente. Black Mirror ne se contente pas de varier ses histoires, puisque chaque épisode compte également sur un casting unique. La série fait notamment appel à des guests comme Aaron Paul, Miley Cyrus, ou encore Salma Hayek.

Une série incontournable pour tous les amateurs de science-fiction, qui aime plonger dans des univers farfelus et se voir gratifier d’un bon gros twist final. Chaque épisode profite d’une réalisation particulièrement soignée, où la moralité prend une place considérable, et peut-être facilement transposée à notre réalité. Dans le même univers, Netflix met à disposition de ses abonnés le film interactif Bandersnatch, qui propose une histoire évolutive en fonction des choix du spectateur. Une septième saison est par ailleurs en préparation. Cette dernière n’est toutefois pas attendue avant 2025.

6. Le problème à trois corps

Netflix a tout récemment ajouté une nouvelle série à son catalogue déjà très fourni. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’une création des pères de la série Game of Thrones. Dans Le problème à trois corps, on découvre qu’une simple décision peut avoir des conséquences désastreuses par-delà l’espace et le temps. En effet, de brillants scientifiques vont devoir faire face à la pire menace de toute l’histoire de l’humanité, suite à la décision qu’une femme a prise par le passé.

À la fois fraîche et originale, la nouvelle série évènement sur Netflix propose un scénario novateur, un rythme soutenu, et profite d’une belle réalisation avec des effets spéciaux très aboutis. Le problème à trois corps compte également sur un casting de choix avec des acteurs comme Liam Cunningham, Eiza Gonzalez, Jovan Adepo ou encore Benedict Wong. Bref, une nouvelle série de science-fiction que l’on accueille à bras ouverts sur la plateforme, et que l’on vous conseille sans hésiter si vous souhaitez plonger dans un nouvel univers particulièrement fascinant.

7. Mindhunter

Cette série policière pas comme les autres, qui s’inspire de faits réels, nous ramène à la fin des années 70, où deux agents du FBI s’intéressent pour la toute première fois à la psychologie criminelle. Ces derniers vont aller à la rencontre des pires pires criminels qui ont sévit aux États-Unis, afin de tenter d’entrer dans leur tête pour comprendre leurs motivations. Ils vont de par cette approche novatrice, mettre au point le profilage criminel, qui bouleversa les méthodes d’enquête traditionnelles.

La série explore les méandres de l’esprit humain à travers des entretiens captivants avec des tueurs en série réels. Nous confrontant à la fois à l’horreur et à la fascination que suscitent ces individus perturbés. Portée par une mise en scène solide, ainsi que les performances de Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv, Mindhunter nous invite à réfléchir sur la nature du mal et sur les mécanismes qui poussent certains individus à commettre des actes irréparables. Au-delà de son intrigue palpitante, qui s’étale sur 2 saisons, la série nous offre une réflexion profonde sur la psyché humaine et sur la façon dont nous pouvons tenter de comprendre et de combattre le crime.

Malgré son succès, Mindhunter n’aura pas droit à une troisième saison. Cette série réalisée par Joe Penhall, David Fincher et Charlize Theron, laissait pourtant présager un grand potentiel pour la suite, et commençait tout juste à dévoiler son intrigue. C’est bien dommage.

8. Dark

Tout commence par la disparition tragique de deux enfants dans une petite ville allemande en apparence paisible. Cet événement va en déclencher une série d’autres qui mettront en lumière les sombres secrets de quatre familles, et bouleverseront leurs vies à jamais. Les personnages de l’intrigue sont piégés dans une boucle temporelle où trois époques s’entremêlent. Ce qui nous amène à voir évoluer les personnages dans trois temporalités différentes.

Autant que l’on vous prévienne tout de suite, ce thriller dramatique à suspense, sur fond de science-fiction, est à vous retourner le crâne. Si vous cherchez une série où vous n’avez pas besoin de trop réfléchir, on vous conseille vivement de passer votre tour ! Dans le même ordre d’idées, Dark n’est pas le genre de série que l’on peut suivre en faisant autre chose en même temps. Ainsi, il vaut mieux être bien concentré pour tenter de comprendre toutes les subtilités de l’histoire !

En effet, cette série de science-fiction allemande en 3 saisons est un véritable casse-tête, qui présente un scénario complexe mais extrêmement bien écrit, qui a le mérite de garder une pleine cohérence du début jusqu’à la fin. Le casting est également à la hauteur, puisque les acteurs font vivre leurs personnages de manière remarquable. Les musiques contribuent par ailleurs à renforcer l’immersion dans ce monde sombre. Tous ces ingrédients en font une série inoubliable et de ce fait, incontournable.

9. Ozark

Cette série originale Netflix se concentre sur l’histoire de Marty Byrde, un père de famille qui se retrouve contraint à blanchir de l’argent pour un baron de la drogue mexicain. Bien déterminé à mettre sa famille à l’abri, Marty va devoir faire preuve de courage, de ruse et d’intelligence pour s’extirper de cette situation délicate, partagé entre le désir de satisfaire son employeur, tout en évitant de se faire attraper par le FBI.

Ce thriller dramatique s’appuie sur une réalisation et une direction artistique parfaitement maîtrisées, ainsi qu’un scénario prenant et riche en rebondissements. Les épisodes vont par ailleurs droit au but et l’intrigue n’est pas trop longue, puisqu’elle s’étale sur 4 saisons. Ozark brille aussi grâce au jeu de ses acteurs, comme Jason Bateman, qui excelle tout particulièrement dans le rôle principal. On retrouve également au casting Laura Linney, Janet McTeer ou encore Julia Garner, qui livre une prestation remarquable. En bref, il est difficile de ne pas vous conseiller cette série si vous avez Netflix.

10. One Piece

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, One Piece raconte l’histoire de Monkey D. Luffy, un garçon courageux qui rêve de devenir le roi des pirates. Il se met en quête d’un mystérieux trésor légendaire, prêt à braver mers et tempêtes. En plus de pouvoir compter sur son fidèle équipage et sur sa détermination hors du commun, Luffy est également doté d’une force prodigieuse. En effet, après avoir mangé un fruit du démon qui confère des pouvoirs extraordinaires, le garçon a acquis la capacité de s’étendre à volonté comme l’élastique. Cela ne sera pas de trop pour faire face aux nombreux défis qui attendent les aventuriers !

L’adaptation en série live-action du célèbre manga One Piece est une franche réussite. Elle reste fidèle à l’œuvre d’Eiichirō Oda, tout en adaptant son contenu pour un public plus adulte. En condensant les arcs narratifs, la série Netflix va droit à l’essentiel, et préserve l’essence même du manga. En effet, en seulement 8 épisodes, la série retrace pas moins de 6 arcs, de la rencontre du chapeau de paille avec ses premiers membres d’équipage, jusqu’au combat avec l’homme poisson Arlong ; couvrant ainsi toute la saga East Blue.

Les acteurs jouent également un rôle crucial dans le succès de cette adaptation, puisqu’ils retranscrivent à la perfection les traits de caractère emblématiques des personnages de l’œuvre originale. En somme, la magie opère sans mal dans cette série qui plaira aux fans de l’univers, ainsi qu’aux novices. Une saison 2 est en cours de préparation et devrait débarquer avant la fin de l’année sur Netflix.

