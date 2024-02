Squid Game : le réalisateur de Fight Club prépare un remake de la série Netflix

© Netflix

Squid Game, c’est le plus grand succès de Netflix. Alors ce n’est pas avec une grand dose d’étonnement qu’on apprendra que la plateforme de streaming prévoit un remake américain du K-drama. C’était un bruit de couloir qui circulait déjà en avril 2023. Jeff Sneider, célèbre journaliste de Variety, affirmait à l’époque que Netflix souhaitait désespérément que David Fincher mène ce projet.

David Fincher travaille sur un remake de Squid Game pour Netflix

Visiblement, Netflix a courtisé avec succès le réalisateur de Fight Club et Seven. Cette semaine, dans un entretien avec le média spécialisé World of Reel, Jeff Sneider affirmait que David Fincher travaillait “discrètement” sur le projet, ajoutant qu’il était désormais “très probable que cela voit le jour“.

Venant confirmer la rumeur, un listing de Production Weekly aurait cité Fincher en tant que producteur du remake. En revanche, rien ne mentionne son travail sur la série en tant que réalisateur. Cela pourrait toutefois venir plus tard.

À ce jour, personne ne semble avoir interrogé le réalisateur sur ce projet, quand bien même il multipliait les interviews, à l’automne dernier pour la promotion de son dernier film, The Killer. À moins que le service presse de Netflix ne se soit chargé de corriger a posteriori les mentions de ce remake dans les interviews…

Netflix a trouvé sa vache en lait avec le concept de Squid Game

Alors que Netflix commence la promotion de la saison 2 de Squid Game, la plateforme de streaming ne compte pas laisser le concept là. La saison 2 ayant pris un temps exceptionnellement long à sortir depuis la saison 1 sortie en 2021, Netflix a opté pour le développement d’une émission de télé-réalité, Squid Game : Le défi, pour faire patienter les fans en mal de jeux sanglants.

Netflix retourne maintenant dans les bras de David Fincher, qui est devenu un habitué de la plateforme de streaming. Le réalisateur a commencé la collaboration en 2017 avec l’excellente série Mindhunter, dont la saison 3 a malheureusement été annulée et le projet avec. Il a depuis produit pour Netflix Love, Death & Robots et réalisé deux films, Mank (2020) et le susmentionné The Killer (2023), directement sortis en streaming.

Il n’est donc pas étonnant que Netflix confie à un réalisateur de confiance un projet aussi sensible. Un remake américain sera attendu au tournant par les fans : il s’agit de ne surtout pas se rater.