Netflix : The Silent Sea, nouveau phénomène coréen en vue

Après le triomphe de Squid Game, la nouvelle série coréenne The Silent Sea sur Netflix éblouit déjà le public et risque bien de faire un carton.

Elles passaient encore presque inaperçues il y a quelques années. Mais depuis le phénomène Squid Game, les productions coréennes (et asiatiques) font de plus en plus d’émules. Ainsi, une nouvelle série risque bien de tout rafler sur son passage dans les prochaines semaines. The Silent Sea, série de science-fiction, semble déjà avoir conquis le cœur du public. On est certes bien loin de l’univers ultra violent et sans concessions de Squid Game, mais ce nouveau programme a bien des arguments sous la pellicule pour séduire une large audience.

The Silent Sea, futur carton sur Netflix ? – Crédit : Netflix

Thriller palpitant, The Silent Sea suit le parcours d’une équipe d’astronautes en mission pour récupérer un échantillon d’une base lunaire. On retrouve d’ailleurs au générique deux comédiens, déjà connu des adeptes des productions coréennes et présents dans Squid Game.

The Silent Sea : une relève toute trouvée pour Squid Game ?

Basé sur un court métrage de 2014, ce projet aura pourtant mis du temps à se concrétiser. La série est dirigé par Choi Hang-yong. Voici le synopsis officiel partagé par la plateforme de streaming : « Sur un terre meurtrie par la désertification, The Silent Sea est l’histoire d’une équipe spéciale, envoyée au cœur d’un centre de recherches abandonné sur la lune ».

Mais ce nouveau projet ne fait pas que des adeptes. Dais Johnson, journaliste chez Inverse, n’a pas mâché ses mots quant à son opinion générale sur le programme. « La série aborde de trop innombrables histoires. Malheureusement, aucune ne parvient à se développer pleinement » annonce ainsi le rédacteur. Mais qu’importe, le succès semble être déjà tout tracé pour The Silent Sea.

Parmi la liste des productions coréennes qui valent également le détour, on vous conseille de jeter un œil à Hellbound ou bien encore My Name. Mais cette série là risque bien de faire du bruit, n’en déplaise à certains.

A lire aussi – Squid Game : la saison 2 officialisée par le créateur de la série Netflix

Source : BGR