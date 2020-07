Netflix : une nouvelle application simple pour créer des Watch parties avec ses amis

L’application Watch with Friends vous permet de créer facilement des Watch Parties sur les appareils Apple TV et Roku ainsi que sur le navigateur Chrome.

L’app fonctionne pour l’instant exclusivement avec Netflix, mais d’autres plateformes de streaming seront bientôt prises en charge, annonce le développeur Caavao. En plus d’être entièrement gratuite, Watch with Friends est très simple à prendre en main, et donc accessible à tous types d’utilisateurs.

Crédit : Caavo

L’application permet de créer ou de rejoindre une Watch Party créée par un ami. Il est évidemment nécessaire d’avoir un compte Netflix pour pouvoir utiliser l’app, que ce soit pour créer une Party ou simplement accéder à une séance existante. Pour créer sa propre Party, il suffit de copier-coller le lien Netflix du contenu dans l’app. Tous les participants peuvent ensuite chatter entre eux pendant le visionnage via l’application.

Organiser des Watch Parties sur Apple TV, Roku et Chrome

Watch with Friends propose trois supports différents : Roku, Apple TV et le navigateur Chrome pour en profiter sur son ordinateur. Après avoir participé à une première Party, l’application identifie automatiquement les appareils Roku et Apple TV et propose de choisir l’appareil sur lequel vous souhaitez lire le contenu.

Les applications pour regarder des films et séries en streaming avec ses amis explosent. Avec les mesures de confinement et la fermeture des salles de cinéma, l’expérience de visionnage à plusieurs manque beaucoup au public. L’extension Chrome Netflix Party a notamment connu un immense succès ces derniers mois. L’app Watch with Friends est cependant une des premières à proposer ce type de service sur un autre support que l’ordinateur.

Bientôt une fonctionnalité officielle des services de streaming ?

L’application peut être téléchargée sur le Play Store, l’App Store et le Chrome Web Store. Elle n’est malheureusement disponible pour l’instant qu’aux États-Unis, mais si le succès est au rendez-vous, elle pourrait sans doute s’exporter prochainement en Europe. À moins que Netflix ne décide d’ici là de suivre l’exemple d’Amazon Prime Video, qui a déjà créé sa propre fonctionnalité de Watch Party.

Une grande majorité des abonnés à ces services accèdent aux plateformes depuis leur téléviseur ou smartphone. Les géants du streaming ont donc tout intérêt à développer leur propre fonctionnalité de Watch Party accessible au-delà du navigateur web.

Source : BGR