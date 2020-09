Netflix : vous pouvez regarder des films et séries gratuitement sans créer de compte

Crédit : Netflix

Vous n’êtes pas encore abonné à Netflix et vous ne comprenez pas la hype autour de certaines séries telles que Stranger Things ? Dans ce cas, ce nouveau service gratuit est fait exprès pour vous. Netflix vous propose d’avoir accès gratuitement à une sélection de films et séries. Encore mieux, ces films et séries font partie des plus populaires et des plus appréciés du catalogue. De plus, saviez-vous que, selon une étude, Netflix contribue au bien-être mental en cette période difficile ? Pour accéder au contenu gratuit, il suffit de se rendre sur ce lien depuis un ordinateur ou un appareil Android. Les navigateurs iOS ne sont pas compatibles.

Des séries pour tous les goûts et toutes les catégories d’âge

En vous rendant sur cette page, vous pourrez regarder gratuitement le premier épisode de la série à succès qui n’est autre que Stranger Things. Les acteurs eux-mêmes ne s’attendaient pas à une telle popularité en tournant la première saison, mais c’est incontestablement aujourd’hui l’une des meilleures séries disponibles sur Netflix. Vous aurez également accès au premier épisode de Dans leur regard qui est une mini-série dramatique basée sur des évènements réels. D’ailleurs, vous ne pourrez regarder que le premier épisode de chaque série disponible. Il y a également la série comique Grace et Frankie et la série espagnole Élite.

Si vous voulez en profiter en famille avec les enfants, il y a le dessin animé Baby Boss : Les affaires reprennent et même le magnifique documentaire Notre planète narré par le talentueux David Attenborough. Si vous appréciez les émissions de télé-réalité, vous avez également accès à Love Is Blind dans laquelle des célibataires se rencontrent et discutent sans se voir en personne.

Trois genres de films différents

Enfin, trois films sont disponibles et vous pouvez les regarder en entier. Il y a l’excellent Bird Box, un thriller post-apocalyptique sorti en 2018 avec Sandra Bullock dans le rôle de la protagoniste qui a d’ailleurs remporté le MTV Movie Award de la meilleure interprétation « j’ai trop la trouille ». Bird Box a connu un tel succès que des jeunes insouciants s’amusaient à participer au Bird Box challenge, ce qui était fortement déconseillé par Netflix. Vous pouvez aussi visionner Murder Mystery, une comédie policière avec Adam Sandler. Enfin, le dernier film proposé gratuitement est Les Deux Papes qui s’inspire encore une fois de faits réels.

En proposant ce contenu gratuitement, Netflix espère attirer de nouveaux abonnés. Avec des rivaux aussi menaçants que Disney+ ou même Prime Video, le géant du streaming vidéo se doit d’innover pour garder sa place sur le podium.

Source : Screen Rant