Stranger Things : les acteurs ne croyaient pas au succès de la série Netflix

Stranger Things est devenue une série évènement dès sa première saison. Pourtant, ses acteurs principaux ne croyaient pas en son succès. Certains pensaient même qu’elle s’arrêterait après la première saison.

Crédit : Netflix

Dans une interview accordée à The Independent, Natalia Dyer, qui incarne Nancy Wheeler à l’écran, a confié qu’à la fin du tournage de la première saison, tous les acteurs pensaient que la série ne serait pas renouvelée. « Personne ne savait si elle allait être reconduite après la fin du tournage de la première saison. Il y avait vraiment un sentiment de : Nous pourrions ne plus jamais nous revoir. », raconte l’actrice.

Dyer révèle également que ce succès était presque tout aussi inattendu du côté de Netflix. Elle évoque notamment le fait que la production de Stranger Things avait très peu préparé le casting à répondre aux interviews et à gérer les relations publiques. Selon elle, le service de streaming n’avait en effet pas non plus prévu que sa nouvelle série deviendrait un tel phénomène culturel. « Il n’y a pas eu de préparation – il n’aurait pas pu y en avoir, même si nous l’avions su. Ce fut un choc surprenant et écrasant. », commente Dyer.

Un succès parfois difficile à vivre

L’actrice reconnait que cette popularité fulgurante n’a pas toujours été facile à gérer. « C’est génial de rencontrer des fans. Mais c’est aussi, oh mon dieu, je veux juste aller au supermarché pour acheter du lait. Je ne veux pas faire une photo partout où je vais. », confie-t-elle. Selon elle, ces conséquences du succès de la série sont cependant plus dangereuses pour les plus jeunes acteurs de Stranger Things. Dyer pense en effet que les adolescents du casting ont été trop sexualisés par les médias. « Je me sens protectrice envers les plus jeunes même s’ils ne sont plus des enfants », confie-t-elle.

Les membres de la petite bande d’Hawkins ont en effet bien grandi depuis la première saison de Stranger Things sortie en 2016. Et avec le retard causé par la pandémie, on devrait les retrouver encore un peu plus âgés que prévu dans la saison 4. Mais cela ne semble pas poser problème aux scénaristes de la série, qui ont déjà confirmé que Stranger Things aura bien une saison 5.

Source : The Indepedent