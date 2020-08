Netflix et Disney+ ont un impact positif sur la santé mentale de leurs utilisateurs

Crédit : The Walt Disney Company / Netflix / GalaxieMedia / Auriane Polge

Ce n’est pas surprenant, les services de streaming vidéo tels que Netflix et Disney+ permettent de se détendre et de s’évader le temps d’un épisode ou d’un film. En cette période de pandémie, la santé mentale et le bien-être psychologique sont mis à rude épreuve à cause des difficultés auxquelles il faut faire face. Pour certaines personnes, visionner un film ou une série en streaming est alors devenu bien plus qu’un passe-temps. C’est une activité qui leur permet de tout simplement se sentir mieux et supporter avec plus de facilité la situation à laquelle le monde entier fait face.

Les plateformes de streaming vidéo jouent un rôle important pour le bien-être psychologique

Selon une nouvelle étude menée par Self Financial, un Américain sur cinq a recours à des plateformes telles que Netflix et Disney+ pour les aider dans les moments les plus difficiles. Ils ont réalisé un sondage auprès d’un millier d’Américains afin de leur demander de quelle manière ils prennent soin de leur santé mentale et combien cela leur coûte. Ils ont découvert que les personnes dépensent en moyenne 287 $ par mois pour leur bien-être mental.

D’après les résultats de l’étude de Self Financial, 51,5 % d’Américains dépensent leur argent dans la télévision et les plateformes de streaming vidéo tandis que 48 % sortent avec leurs amis et 43 % trouvent du réconfort dans la nourriture. Bien entendu, 72 % d’Américains ont également affirmé avoir recours à un suivi psychologique.

Netflix et Disney+ sont d’excellents moyens de se sentir mieux lorsqu’une épreuve difficile doit être traversée, mais ils ne peuvent évidemment pas résoudre tous les problèmes mentaux. Il est parfois nécessaire d’avoir recours à une aide spécialisée. De plus, il ne faut pas oublier que cette étude a été menée dans le cadre de la pandémie. Beaucoup de personnes passent désormais davantage de temps à domicile qu’à l’extérieur, d’où l’utilisation intensive des services de streaming. Étant donné le contenu très vaste proposé par les deux plateformes et le fait qu’il faudrait plus de 4 ans de binge-watching pour tout regarder sur Netflix, les utilisateurs ne risquent pas d’être à court de films ou séries. Enfin, 81,3 % des personnes interrogées lors du sondage ont déclaré que leur santé mentale s’améliorera automatiquement quand la pandémie sera finie.

Source : We Got This Covered