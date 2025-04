Nintendo Direct : Mario Kart World, nouveaux parcours, nouveaux objets et nouveaux modes

Un Nintendo Direct spécial Mario Kart World s’est déroulé cet après-midi, dévoilant les nouveaux circuits, de nouveaux personnages, de nouveaux karts, et de nouveaux modes.

crédit : Nintendo

Nintendo n’en finit plus de teaser des infos afin de mettre les joueurs dans un état second, en attendant la sortie officielle de la Switch 2. Depuis la vidéo de présentation du mois de janvier, nous attendions tous fébrilement la conférence Nintendo Direct du 2 avril pour en savoir plus sur la nouvelle console. Certes, certaines questions ont trouvé leurs réponses, comme le système d’attache des joy-cons, le mode souris ou encore le port USB-C au-dessus pour brancher la caméra… Mais d’autres sont encore restées en suspens.

Et notamment sur le nouveau Mario Kart qui accompagne la console pour son lancement. Le jeu emblématique se refait une beauté pour la sortie de la Switch 2. Il méritait bien son Nintendo Direct pour lui tout seul. Néanmoins, cette conférence de 15 minutes nous a laissé sur notre faim, nous dévoilant beaucoup d’informations, mais sans tout nous dévoiler, laissant encore un peu de surprise pour sa sortie le 5 juin prochain.

Quelles sont les nouveautés de Mario Kart World ?

Ce Mario Kart World Direct démarre avec les nouveaux circuits, et grosse nouveauté, il s’agit d’un monde ouvert, vous permettant ainsi de passer d’une course à l’autre librement. Comme pour les précédentes éditions du jeu, les circuits s’inspirent de différentes régions. Vous parcourrez des villes, des déserts, des prairies, des océans… des routes arc-en-ciel… de jour comme de nuit.

Voici leurs noms :

Circuit Mario Bros.

Trophéopolis

Cité Fleur-de-sel

Pic de l’observatoire

Cinéma Boo

Usine Toad

Plage Peach

Galion de Wario

De nouveaux personnages font leur apparition. Vous retrouverez tout de même Mario, Luigi, Peach, Yoshi et leurs amis, mais vous pourrez aussi jouer avec Goomba, Spike ou encore la vache de la Prairie Meuh Meuh. Mais il semblerait que d’autres personnages (non annoncés officiellement) soient aussi de la partie, comme un pingouin ou un crabe.

De nouveaux karts, de nouveaux personnages, de nouveaux modes

De nouveaux bolides sont également disponibles, chacun possédant leurs propres caractéristiques de vitesse, d’accélération, d’adhérence, etc.

Deux modes de jeux sont proposés : Grand Prix et Survie. Le système du Grand Prix ne change pas beaucoup, puisque vous retrouverez la coupe Champignon, la coupe Fleur, la coupe Etoile… Et pour remporter la coupe, vous devrez terminer premier pour chacune des 4 courses.

En revanche, le mode Survie est un tout nouveau système. Il s’agit de courses marathon de plusieurs courses dont vous devrez finir dans les premières positions pour rester en lice, avec en plus, des points de passage obligatoires dans le temps imparti.

D’autres modes (chrono, contre-la-montre, course vs, par équipe, solo, en ligne multijoueur…) sont également disponibles avec notamment le mode Bataille (ballon, pièces). Un nouveau mode Balade vous permet de parcourir le monde de Mario Kart hors d’une course. Vous pouvez rouler où vous voulez avec des petits défis pour gagner des pièces.

De nouveaux objets s’invitent également dans la partie : une carapace à pièces, qui dissémine des pièces, vous permettant de les récupérer sur le trajet avant que vos adversaires ne le fassent ; des fleurs de glace ; des marteaux ; le méga champignon, la plume acrobate et bien d’autres.