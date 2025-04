Nintendo Switch 2 : les dernières annonces du Nintendo Direct

Nous sommes le 2 avril et la conférence Nintendo Direct consacrée à la console Switch 2 est terminée. Plus de mystère, plus de rumeurs, on connait enfin tous les détails sur les fameux joy-cons souris, la date de lancement, les jeux et tout le reste.

Crédit : Nintendo

Depuis la fameuse vidéo officielle de teasing du mois de janvier qui nous présentait furtivement la console ainsi que quelques images du nouveau Mario Kart, nous attendions cette date du 2 avril avec impatience.

On commence par les joy-cons qui ont fait couler beaucoup d’encre. Comme de nombreux leakers l’avaient annoncé, les manettes sont magnétiques, et non plus à glisser sur des rails. Pour le mode “souris” que tout le monde avait entrevu dans la vidéo de présentation, on sait désormais qu’il sera proposé pour certains jeux avec notamment une fonction gyroscopique.

Autre grand mystère résolu, le fameux bouton “C” qui permet d’activer le GameChat. Grâce au micro intégré à réduction du bruit, de la console, vous pourrez communiquer en audio avec vos amis pendant vos parties en multijoueur. Les joueurs peuvent créer un salon de conversation en un clic, que vous jouiez ensemble ou sur des jeux différents. Notez que ce service sera disponible gratuitement pour tous jusqu’au 31 mars 2026 puis uniquement disponible pour les abonnés payants au Nintendo Switch Online.

On sait également à quoi va servir le fameux port USB-C situé sur la tranche supérieure de la console. D’après les images de la conférence, elle servirait à brancher une caméra accessoire pour vous filmer et afficher votre visage sur l’écran. Mais on pourrait supposer que d’autres accessoires pourront s’y brancher ultérieurement… On pense notamment au brevet de capteur de mouvement, relancé en janvier.

Une console puissante et plus grande

Lors du Nintendo Direct, les améliorations techniques de la nouvelle console ont été détaillées. L’écran LCD passe au 1080p ce qui est mieux que le 720p de la première console et lorsque la console est sur son Dock, l’image sur téléviseur passe en 4K. L’écran est également plus grand avec une dalle de 7,9 pouces (contre 6.2 pouces la Switch 1). Prise en charge du HDR, support du 120 Hz, et stockage de 256 Go, font aussi partie des infos techniques fournies.

Crédit : Nintendo

Sans grande surprise, Nintendo lance un nouveau Mario Kart. Intitulé Mario Kart World, le jeu de course prend une tout autre dimension puisqu’il passe en monde ouvert, avec possibilité de sortir de la route. Pour un savoir plus spécifiquement sur le jeu, un Nintendo Direct est prévu le 17 avril à 14h.

La résurrection des jeux GameCube

Au niveau des jeux, d’autres jeux ont été annoncés, en plus de ceux précédemment cités le 27 mars dernier. Mais les jeux qui nous intéressent le plus, sont ceux de la GameCube. Oui, vous avez bien entendu, une sélection de jeux rétro de cette console mythique seront disponibles via abonnement. Attention, il faudra souscrire à l’abonnement supérieur : le Nintendo Switch Online + Expansion Pack” qui permet d’accéder aussi aux jeux N64, MegaDrive, GBA et autres consoles de rétrogaming.

Nintendo a aussi dévoilé le prix de la Nintendo Switch 2 : 469,99 euros pour la version de base sans jeu, et 509,99 euros avec Mario Kart World en version numérique. Comme nous nous y attendions, le prix est plus élevé que la Switch 1 lors de son lancement en 2017, mais reste dans les clous, par rapport aux spéculations.

Pour finir, les précommandes seront lancées le 8 avril 2025 et la console sortira le 5 juin 2025.