Nintendo Switch Online : comment jouer à Captain Toad: Treasure Tracker gratuitement ?

Jusqu’au 20 janvier 2022 inclus, les abonnés au Nintendo Switch Online auront la chance de jouer gratuitement à l’un des meilleurs jeux de puzzle dont profite la console hybride de Nintendo. Petit « hic », il n’est disponible que sur l’eShop américain. Pas de panique : on vous montre comment le télécharger gratuitement et en quelques minutes.

Jouer à jeu de l’eShop US sur Switch © Tom’s Guide

Attention à tous les membres du Nintendo Switch Online : jusqu’au 20 janvier, vous pouvez télécharger et jouer gratuitement à la version complète de Captain Toad: Treasure Tracker. Si cette offre alléchante n’est toutefois disponible qu’aux joueurs basés aux États-Unis, il existe une manipulation très simple pour profiter du jeu, que nous allons vous dévoiler ici pas à pas.

Sorti à l’origine sur Wii U en 2014, puis porté sur Switch en 2018, le titre est un charmant petit jeu de puzzle dans lequel vous devez guider l’éponyme Captain Toad à travers plusieurs casses-têtes en 3D afin de collecter des trésors. Chaque niveau peut être tourné grâce au gyroscope de la console, pour vous donner un point de vue différent, révéler des chemins précédemment cachés et d’autres secrets.

Captain Toad: Treasure Tracker est disponible gratuitement jusqu’au 20 janvier sur Switch, voici comment y jouer

Pour jouer gratuitement à Captain Toad: Treasure Tracker, vous devez être abonné au Nintendo Switch Online, l’équivalent du PS Plus pour la PS4 et la PS5, dédié à la console hybride de Nintendo. L’abonnement individuel coûte 19,99 € l’année, les 3 mois à 7,99 € et les 30 jours à 3,99 €.

Ensuite, pour profiter de l’offre d’essai en Europe, il suffit de créer un compte Nintendo Switch Online basé aux États-Unis pour récupérer le jeu sur l’eShop dédié. Rassurez-vous, la procédure prend moins de 5 minutes. Voici comment faire.

Allez sur les paramètres de votre Switch, dans Utilisateurs.

© Tom’s Guide

Allez sur Ajouter un utilisateur.

© Tom’s Guide

Créez un nouvel utilisateur, mais n’associez pas de compte Nintendo !

© Tom’s Guide

Rendez-vous sur ce lien, depuis un PC, de préférence. Remplissez le formulaire de création de compte (cela ne prend que quelques secondes), mettez un e-mail différent de celui que vous utilisez avec votre compte Nintendo actuel et prenez soin de mettre États-Unis d’Amérique en pays de résidence (notez que vous pouvez mettre Japon si, un jour, vous avez besoin d’accéder à une promo disponible sur l’eShop japonais, ça marche aussi). Une fois cela fait, vous allez recevoir un code par mail (vérifiez vos spams), entrez-le puis validez et retournez sur votre console.

© Tom’s Guide

Sur votre Switch, cliquez sur votre nouveau profil (en haut à gauche). Cliquez sur Associer un compte Nintendo, cliquez et ensuite Se connecter avec une adresse e-mail ou un identifiant de connexion. Rentrez votre nouveau mail et votre mot de passe tout juste créé et validez.

© Tom’s Guide

Allez dans l’eShop (avec ce profil), cherchez « Captain Toad: Treasure Tracker », cliquez sur le jeu, sur Download, et le tour est joué !

Récupérer un jeu gratuit sur l’eShop américain ou japonais, c’est simple comme bonjour © Tom’s Guide

Une fois cela fait, il ne vous restera plus qu’à profiter du jeu comme n’importe quel autre titre installé sur votre console. Sachez que vous pourrez désormais télécharger et accéder aux jeux de l’eShop US, et donc, à toutes leurs promotions. Et si vous vous demandez s’il est autorisé et légal de jouer à des jeux provenant d’une autre région sur la Nintendo Switch, la firme explique dans sa F.A.Q que ce n’est pas interdit, simplement qu’ils ne peuvent pas « garantir un service et compatibilité complets ». Sur ce, bon jeu à tous.