Nintendo Switch Online : prix, jeux, sauvegarde cloud, comment s’abonner, on vous dit tout

Le Nintendo Switch Online est le service d’abonnement payant de la Nintendo Switch proposé dès 3,99 € par mois. On y trouve différentes formules avec divers avantages. Quels jeux sont inclus ? Combien ça coûte ? Comment s’abonner ? On vous dit tout.

Nintendo Switch Online © Nintendo

Le Nintendo Switch Online vous permet de jouer à vos jeux favoris en ligne. Il existe différentes options en fonction de vos besoins exacts et le tarif est moins cher que la plupart des autres offres d’abonnement actuellement disponibles comme le PS Plus.

L’adhésion au Nintendo Switch Online vous donne accès à une bibliothèque gratuite de plus de 70 jeux Super NES et NES Classic, la possibilité de sauvegarder les données de (certains) jeux sur le cloud et un moyen de vous connecter via le chat vocal avec vos amis sur l’application mobile.

Nintendo Switch Online est disponible en abonnements sur 1 mois, 3 mois ou 12 mois. Si vous souhaitez que toute votre famille ait accès à ces fonctionnalités, l’abonnement familial couvre jusqu’à 8 utilisateurs pendant un an. Être abonné vous permet également d’obtenir des offres spéciales sur les produits Nintendo. Suivez notre guide étape par étape pour vous inscrire.

À lire aussi : Nintendo Switch 2 : les dernières rumeurs sur la prochaine console portable hybride

Combien coûte le Nintendo Switch Online ?

Le Nintendo Switch Online propose plusieurs abonnements avec différents prix et avantages. Sachez que si vous n’y avez jamais souscrit, vous avez droit à 7 jours d’essai gratuit. Voici la liste complète des abonnements au Nintendo Switch Online :

1 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online (1 compte) : 3,99 €

3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online (1 compte) : 7,99 €

1 an d’abonnement au Nintendo Switch Online (1 compte) : 19,99 €

1 an d’abonnement au Nintendo Switch Online (8 comptes) : 34,99 €

1 an d’abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (1 compte) : 49,99 €

1 an d’abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (8 comptes) : 79,99 €

Pour rappel, le Pack additionnel du Nintendo Switch Online ajoute une collection de jeux Nintendo 64 et Mega Drive, mais aussi de la GameBoy Advance. Nous listons l’intégralité des jeux présents sur l’abonnement plus bas dans ce dossier. Notez que l’abonnement permet aussi de tester des jeux gratuitement sur Switch.

Console Nintendo Switch Rakuten 160€

Amazon 266.08€

E.Leclerc 266.09€

Carrefour 269.95€

Cultura 269.99€

Fnac 269.99€

Cdiscount 269.99€

Darty 269.99€

RueDuCommerce 283.69€

Boulanger 289.59€ Plus d'offres Console Nintendo Switch OLED Rakuten 259€

Cdiscount 279€

Fnac 285€

RueDuCommerce 287.10€

Amazon 310.94€

E.Leclerc 311.51€

Carrefour 314.95€

Cultura 314.99€

Pixmania FR 356.04€ Plus d'offres

La première chose que vous devrez faire est de vous assurer que votre Nintendo Switch dispose du dernier firmware installé. Voici comment procéder.

Depuis votre écran d’accueil, sélectionnez Paramètres de la console. Faites défiler jusqu’à Système. Sélectionnez Mise à jour du système. Si votre Nintendo Switch doit être mise à jour, c’est le moment de le faire. Sélectionnez Mettre à jour.

Maintenant que votre Switch est à jour et prêt à fonctionner, vous pouvez vous inscrire au service.

Depuis votre écran d’accueil, ouvrez le Nintendo eShop. Dans le menu de gauche, choisissez Nintendo Switch Online. Sélectionnez Formules d’abonnement. Choisissez ensuite un abonnement individuel ou un abonnement familial. Une fois l’achat terminé, vous serez automatiquement invité à télécharger l’application. Vous aurez désormais accès à la bibliothèque de jeux SNES, NES et GameBoy (N64, GameBoy Advance et Mega Drive en plus si vous avez le Pack additionnel) et pourrez jouer en ligne à divers jeux Switch.

Si vous ne voulez pas dépenser d’argent dans l’abonnement tous les mois, sachez qu’il existe de nombreux jeux gratuits de qualité sur Nintendo Switch.

Vous souhaitez arrêter votre abonnement ? Voici la marche à suivre.

Sélectionnez Nintendo eShop depuis le menu HOME.

Sélectionnez le compte que vous comptez utiliser. Touchez votre icône d’utilisateur dans le coin supérieur droit pour accéder aux informations de votre compte. Pour mettre fin au renouvellement automatique, sélectionnez Nintendo Switch Online sur le côté gauche de l’écran, puis sélectionnez Résilier le renouvellement automatique pour l’abonnement Nintendo Switch Online correspondant.

Quels sont les jeux Nintendo Switch compatibles avec le cloud des données de sauvegarde ?

La plupart des jeux Nintendo Switch prennent en charge la sauvegarde cloud pour les joueurs disposant d’un abonnement au service Nintendo Switch Online. Les fonctionnalités en ligne (telles que l’application Nintendo Switch Online et la compatibilité avec la copie des données de sauvegarde dans le nuage) sont toujours affichées dans le Nintendo eShop et dans la fiche produit de chaque jeu.

Plutôt que de lister l’importante liste des jeux compatibles, nous avons fait l’inverse : les jeux suivants sont les jeux Nintendo Switch qui ne prennent pas en charge la sauvegarde cloud :

1-2-Switch

8-BIT ADV STEINS;GATE

A Duel Hand Disaster: Trackher

A Fold Apart

A Sound Plan

Air Hockey

Animal Crossing: New Horizons

Arcade Archives IKARI III -THE RESCUE-

Asphalt 9: Legends

Bass Pro Shops: The Strike – Championship Edition

Battle Supremacy – Evolution

Battleground

BINGO for Nintendo Switch

Blade II – The Return Of Evil

Bookbound Brigade

Bowling

Bubble

Cabela’s: The Hunt – Championship Edition

Catan

Chapeau

Clue

Color Zen Kids

Creepy Brawlers

Curious Cases

DAEMON X MACHINA

DAEMON X MACHINA™: Prototype Missions

DARK SOULS: REMASTERED

Darts

Dawn of the Breakers

Dead By Daylight

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

Deployment

Doggie Ninja The Golden Mission

Dungeon Stars

EA SPORTS FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition

Escape First

Jeu de cartes Eternal

EXORDER

Fear of Traffic

FIFA 18

FIFA 19

Fledgling Heroes

Fortnite

Fractured Minds

Funimation

Gates Of Hell

Gato Roboto

Gems of War

Gigantosaurus Le Jeu

Go Vacation

Golf

Guess the word

Gurgamoth

HAUNTED: Halloween ’86

Hidden

Hidden in Plain Sight

Hulu

Idle Champions of the Forgotten Realms

InkyPen

IN-VERT

It’s Spring Again

izneo

JUMANJI : le jeu vidéo

Just Black Jack

Lanternium

Lightseekers

Little Shopping

MetaChampions

Minecraft: Nintendo Switch Edition

Miner Warfare

Miniature – The Story Puzzle

MISTOVER

Modern Combat Blackout

NBA 2K Playgrounds 2

Neverlast

New Super Lucky’s Tale

Nidhogg 2

Ninjala

No Time to Relax

North

Onigiri

Orbitblazers

Othello

Overwatch – Legendary Edition

Parasomnia Verum

Party Trivia

Pet Care

Pixel Devil and the Broken Cartridge

Pizza Parking

PLOID SAGA

Pokémon Brilliant Diamond

Pokémon Café Mix / Pokémon Café ReMix

Pokémon HOME

Pokémon Legends: Arceus

Pokémon Shield

Pokémon Shining Pearl

Pokémon Sword

Pokémon UNITE

Pokémon: Let’s Go, Eevee!

Pokémon: Let’s Go, Pikachu!

POOL

Ragtag Adventurers

Red Hot Ricochet

Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries

Robox

Royal Adviser

Père Noël

Sheep in Hell

Slam Land

Slot

Smash Rush

Speaking Simulator

Splatoon 2

Spot the Difference

Squidlit

SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION – Launch Edition

Super Holobunnies: Pause Café

Taimumari: Complete Edition

Teddy Gangs

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

L’empire Otterman

The Raven Remastered

The Town of Light: Deluxe Edition

Theatre Tales

Theme Park Simulator: Rollecoaster & Thrill Rides

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Trailer Trashers

Trials Rising Standard Edition

V.O.I.D.

Wanba Warriors

Warface

Warhammer Age of Sigmar: Champions

while True: learn()

World Soccer

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

ZOMB

Quels sont les jeux NES du Nintendo Switch Online ?

Jeux NES © Nintendo Switch Online

Adventures of Lolo

Balloon Fight

Baseball

Blaster Master

Blaster Master SP

City Connection

Clu Clu Land

Crystalis

Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia

Dig Dug II

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong Jr.

Double Dragon

Double Dragon II: The Revenge

Dr Mario SP

Dr. Mario

Earthbound Beginnings

Eliminator Boat Duel (en)

Excitebike

Fire’N Ice

Ghosts’n Goblins

Ghosts’n Goblins SP

Gradius

Gradius SP

Gradius SP (Second loop)

Ice Climber

Ice Hockey

Journey to Silius

Kid Icarus

Kid Icarus SP

Kirby’s Adventure

Kirby’s Adventure SP

Kung-Fu Heroes (en)

Mappy-Land

Mario and Yoshi

Mario Bros.

Metroid

Metroid SP (Mother Brain battle)

Metroid SP (Ridley battle)

Mighty Bomb Jack

NES Open Tournament Golf

Nightshade (en)

Ninja Gaiden

Ninja Gaiden SP

Pinball

Pro Wrestling

Punch-Out!!

River City Ransom

Rygar

S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team

Shadow of the Ninja

Soccer

Solomon’s Key

Star Soldier

Star Soldier SP

StarTropics (en)

Super Dodge Ball

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. 3 SP

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Tecmo Bowl

Tennis

The Immortal

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda SP

TwinBee

TwinBee SP

Vice: Project Doom

Volleyball

Vs. Excitebike

Wario’s Woods

Wrecking Crew

Yoshi

Zelda II: The Adventure of Link

Zelda II: The Adventure of Link SP

Quels sont les jeux SNES du Nintendo Switch Online ?

Jeux SNES © Nintendo Switch Online

Bombuzal

Brawl Brothers

Breath of Fire

Breath of Fire II

Claymates

Congo’s Caper

Demon’s Crest

Donkey Kong Country

Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!

Doomsday Warrior

EarthBound

Earthworm Jim 2

F-Zero

Fighter’s History

Harvest Moon

Jelly Boy

Joe and Mac: Caveman Ninja

Joe and Mac 3: Lost in the Tropics

Kirby’s Avalanche

Kirby’s Dream Course

Kirby’s Dream Land 3

Kirby’s Fun Pak

Magical Drop II

Mario’s Super Picross

Natsume Championship Wrestling

Operation Logic Bomb

Panel de Pon

Pilotwings

Pop’n TwinBee

Prehistorik Man

Psycho Dream

Rival Turf!

Side Pocket

Smash Tennis

Spanky’s Quest

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super Baseball Simulator 1000

Super E.D.F Earth Defence Force

Super Ghouls’n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World SP

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Super Punch-Out!! SP

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Super Valis IV

The Ignition Factor

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Peace Keepers

Tuff E Nuff

Wild Guns

Quels sont les jeux Nintendo 64 du Nintendo Switch Online ?

Jeux N64 © Nintendo Switch Online

1080 Snowboarding

Banjoo-Kazooie

Dr Mario 64

Exitebike 64

F-Zero X

GoldenEye 007

Kirby 64: The Crystal Shards

Lylat Wars

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Part

Mario Party 2

Mario Party 3

Mario Tennis

Opération: WinBack

Paper Mario

Pilotwings 64

Pokémon Puzzle League

Pokémon Snap

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

Super Mario 64

Sin and Punishment

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Wave Race 64

Win Back : Cover Operations

Yoshi’s Story

Quels sont les jeux Mega Drive du Nintendo Switch Online ?

Jeux Mega Drive © Nintendo Switch Online

Alien Storm

Alien Soldier

Alisia Dragoon

Altered Beast

Beyond Oasis (La Légende de Thor)

Castlevania: Bloodlines

Columns

Comix Zone

Contra: Hard Cops

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Dynamite Headdy

Earthworm Jim

Ecco the Dolphin

Flicky

Ghouls’n Ghosts

Golden Axe

Golden Axe II

Gunstar Heroes

Kid Chameleon

Landstalker

Light Crusader

Mega Man: The Wily Wars

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Pulseman

Ristar

Shining Force

Shining Force II

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog Spinball

Space Harrier II

Street Fighter II : Special Champion Edition

Streets of Rage 2

Strider

Super Fantasy Zone

Sword of Vermilion

Target Earth

The Revenge of Shinobi

Thunder Force II

ToeJam and Earl

Virtua Fighter 2

Zero Wing

Quels sont les jeux GameBoy du Nintendo Switch Online ?

Jeux GameBoy © Nintendo Switch Online

Alone in the Dark – The New Nightmare

Blaster Master : Enemy Below

BurgerTime Deluxe

Game & Watch Gallery 3

Gargoyle’s Quest

Kirby’s Dream Land

Kirby’s Tilt ‘N Tumble (prochainement)

Metroid II – Return of Samus

Pokémon Trading Card Game (prochainement)

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

Tetris

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Wario Land 3

Quels sont les jeux GameBoy Advance du Nintendo Switch Online ?

Jeux GameBoy Advance © Nintendo Switch Online

Fire Emblem

F-Zero Maximum Velocity

Golden Sun

Kirby et le Labyrinthe des Miroirs

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

Metroid Fusion

Super Mario Advance

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Super Mario World : Super Merio Advance 2

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Yoshi’s Island : Super Mario Advance 3

WarioWare, Inc. : Mega Mini-jeux

La liste des jeux est sujette à modification avec le temps. Nous mettrons ce dossier à jour petit à petit.