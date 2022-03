Nintendo Switch Online : jouez gratuitement à Monster Hunter Rise pendant une semaine

Nintendo et Capcom vous proposent de jouer gratuitement à Monster Hunter Rise pendant une semaine. Le jeu sera gratuit au téléchargement du 11 au 17 mars inclus. La seule condition est que vous devez être abonné au Nintendo Switch Online. Une offre similaire avait été proposée aux joueurs en janvier avec Captain Toad : Treasure Tracker, mais elle était uniquement disponible sur l’eShop américain. Cette fois-ci, vous pourrez télécharger gratuitement Monster Hunter Rise sur l’eShop français.

Monster Hunter Rise – Crédit : Capcom

Le Nintendo Switch Online est un service payant pour jouer au multijoueur et copier vos données dans le cloud. Vous avez aussi accès à une bibliothèque de jeux NES et Super NES. L’abonnement au Nintendo Switch Online coûte 19,99 € par an. Le nouveau Pack additionnel auquel vous pouvez souscrire en plus de votre abonnement vous donne accès à une sélection de jeux N64 et Mega Drive. Nintendo vient également de mettre en place un nouveau système de missions et de récompenses pour les abonnés.

Une semaine chargée pour Monster Hunter Rise avec l’essai gratuit et la présentation de Sunbreak

Avec l’offre d’essai du Nintendo Switch Online, vous pourrez jouer à l’intégralité de Monster Hunter Rise, ou du moins ce que vous aurez le temps de faire en une semaine. Le contenu n’est effectivement pas limité. Vous pourrez aussi faire des quêtes en ligne avec d’autres joueurs. Bien entendu, votre progrès sera conservé si vous décidez d’acheter le jeu.

Avec des tonnes de quêtes, des traques mémorables et des combats de monstres véritablement épiques, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer !



Jouez gratuitement à la version complète de #MHRise sur #NintendoSwitch



Essai gratuit du 11 au 17 mars 2022 pic.twitter.com/QeOoFDabYh — Capcom France (@capcom_france) March 8, 2022

Sorti en mars 2021 sur Nintendo Switch et porté sur PC en janvier 2022, Monster Hunter Rise est le dernier opus en date de la célèbre franchise japonaise. Comme le nom le suggère, vous incarnez un chasseur de monstres. Il doit protéger son village en terminant différents types de quêtes pour progresser. En plus des quêtes de chasse où vous devez achever des monstres plus ou moins puissants, vous avez aussi des quêtes de capture où vous devez les piéger et les endormir ainsi que des quêtes de cueillette. Celles-ci servent à récolter des poissons, des champignons, des minéraux, etc.

Enfin, Capcom a aussi annoncé le Digital Event Monster Hunter. Celui-ci sera diffusé en direct le 15 mars à 15h, heure française. L’évènement tant attendu par les fans de la franchise présentera officiellement la nouvelle extension de Monster Hunter Rise appelée Sunbreak dont la sortie est prévue pour cet été.

Rejoignez-nous la semaine prochaine pour le Digital Event Monster Hunter de mars 2022. Au programme, des révélations sur les nouveaux monstres, mécaniques de jeu et bien plus encore. #MonsterHunter #MHRise #Sunbreak



📅 15 mars

🕑 15H (heure française)

📺 https://t.co/ZubipliOXm pic.twitter.com/G8mOrJ31Su — Capcom France (@capcom_france) March 8, 2022

Source : CNET