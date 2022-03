Nintendo Switch : un système de missions et de récompenses ajouté au mode Online

Le Nintendo Switch Online s’améliore. Nintendo vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau système, « Missions et Récompenses », qui rappellerait presque le système de succès Steam. Le but est toutefois très simpliste puisqu’il suffit globalement de jouer à vos jeux pour gagner des points My Nintendo.

Missions et Récompenses © Nintendo

Nintendo vient tout juste d’annoncer l’ajout du système « Missions et Récompenses » au Nintendo Switch Online, l’abonnement de la console hybride pour jouer en ligne. Une manière pour la firme japonaise d’offrir des (petits) cadeaux à ses joueurs, en échange de leur régularité. On vous explique la nouveauté ici.

Nintendo veut remercier ses joueurs réguliers avec Missions et Récompenses

Le concept de Missions et Récompenses est simpliste : vous continuez à utiliser le Nintendo Switch Online comme vous le faites d’habitude, et l’affaire est dans le sac. Il suffit en effet de continuer à jouer (en ligne) ou à des jeux NES / SNES pour récolter de précieux points My Nintendo. Vous trouverez la liste des « missions » à faire dans l’onglet Missions et Récompenses, depuis l’application dédiée au Nintendo Switch Online.

Une fois vos millions de points My Nintendo en poche, vous pourrez les échanger contre… De magnifiques fonds d’écrans sur le site de Nintendo. Mais aussi, si vous êtes très assidu, quelques objets physiques tirés de la boutique de la firme, qui se trouve à l’adresse https://my.nintendo.com.

Mais ce n’est pas tout. Comme le détaille l’entreprise, ces points vous permettront également de récupérer des éléments afin de fabriquer de nouvelles icônes utilisateur. Vous savez, celle qui apparaît en haut à gauche de votre menu d’accueil, que les gens voient lorsque vous êtes en ligne. Vous pourrez donc récupérer des cadres, des personnages et quelques éléments d’arrière-plan à utiliser pour personnaliser votre icône personnelle.

Chaque semaine verra sa franchise à l’honneur. Jusqu’au 3 avril par exemple, le système vous récompensera avec des éléments tirés de Super Mario Odyssey et de Animal Crossing: New Horizons. Vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online ? On vous donne toutes les informations ici.

Source : Nintendo