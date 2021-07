Nothing Ear 1 : découvrez le design transparent des écouteurs sans fil avant leur présentation !

Un internaute nommé @iayush_ayush sur Twitter a partagé une image du boitier des écouteurs avec les deux True Wireless à l’intérieur. Ceux-ci se démarquent de leurs concurrents par leur design, puisqu’il est presque totalement transparent.

Nothing Ear 1 – Crédit : @iayush_ayush / Twitter

Après avoir quitté OnePlus, son cofondateur Carl Pei a levé des fonds pour créer une nouvelle start-up dans l’audio, qu’il a nommé Nothing. Plusieurs autres employés de OnePlus l’ont rejoint dans sa nouvelle aventure, dont notamment Akis Evangelidis, l’ancien vice-président du fabricant en France. La start-up avait d’ailleurs récemment acheté l’ancien fabricant de smartphones Essential, vraisemblablement pour s’approprier le nom et non pour développer un smartphone.

Nothing vise à créer un véritable écosystème d’appareils intelligents, et son premier produit sera des écouteurs, les Ear 1. Comme le dévoile l’image, les écouteurs et leur boitier auront un design transparent. Il s’agit d’un énorme défi pour le fabricant, puisqu’il a dû réfléchir à l’aspect esthétique des composants à l’intérieur du boitier et des True Wireless. Pour les écouteurs eux-mêmes, on distingue un design ovale et des embouts en silicone. Cela signifie que les écouteurs seront bien des intra-auriculaires.

Que sait-on des Ear 1 de Nothing ?

Nothing a déjà dévoilé une bonne partie de la fiche technique de ses écouteurs. En effet, nous savons qu’ils seront compatibles avec la réduction de bruit active (ANC), et qu’ils utiliseront pour cela trois micros de haute définition.

Les écouteurs seront vendus cet été sur le site officiel de Nothing à un prix de 99 euros, soit bien moins cher que ses concurrents. D’après Nothing, les Ear 1 s’attaqueront directement aux AirPods Pro d’Apple, pourtant vendus plus de deux fois plus cher. Ils auront également la lourde tâche de concurrencer les Sony WF-1000XM4, qui sont d’après notre test tout simplement les meilleurs écouteurs sans fil de 2021. L’attente ne sera plus très longue avant de découvrir les Ear 1, puisqu’ils seront présentés officiellement le 27 juillet prochain. Cependant, on ne sait pas s’ils seront directement disponibles à la vente après l’événement.

Source : @iayush_ayush