Test Sony WF-1000XM4 : notre avis sur les meilleurs écouteurs sans fil de 2021, tout simplement

9/10 Sony WF-1000XM4 279,99€ > Darty On aime Le combo isolation passive/active

Une spatialisation impressionnante

Un rendu sonore équilibré sans trop appuyer les basses

Beaucoup plus compacts que les WF-1000XM3

Peu perturbés par le vent

IPX4

L'application Headphones Connect toujours aussi complète

8h d'autonomie en une charge, ANC activée On n’aime pas Mauvaises performances en mains-libres

Peuvent faire mal si portés longtemps (en fonction des oreilles de chacun)

Impossible d'accéder à tous les contrôles depuis les écouteurs

Pas multipoint Verdict : Deux ans après les WF-1000XM3, Sony se décide enfin à leur offrir des successeurs. Les WF-1000XM4 se sont faits attendre, mais pour la bonne cause. Ce sont les écouteurs sans fil aux milles superlatifs. Meilleurs expérience de réduction de bruit, rendu audio équilibré, spatialisation étonnante pour de si petits appareils, autonomie de haut vol, etc. Difficile de prendre ces WF-1000XM4 en défaut. Sony a retravaillé tous les aspects de ses écouteurs, jusqu’à la forme de leurs embouts. Mais il reste toujours une marge de progression pour les WF-1000XM5. Ainsi, de notre expérience, les oreilles les plus petites pourront être gênées par la surface insérée. De plus, s’ils sont les compagnons parfaits pour l’écoute, ils ne sont pas aussi à l’aise en mode mains-libres. Enfin, on ne peut toujours pas contrôler toutes leurs fonctions sans sortir son smartphone. plus

Les écouteurs totalement sans fil ne sont plus une nouveauté. Largement démocratisé par les AirPods d’Apple, ce mode d’écoute se trouve même chez Lidl sous la marque Silvercrest. Mais si l’on vise le haut du panier, il y en a un qui n’est jamais descendu de son perchoir : Sony. Après des WF-1000X bogués et à l’antibruit anecdotique, le constructeur japonais avait frappé fort en 2019 en lançant ses WF-1000XM3. Une seconde claque après la sortie de l’excellent WH-1000XM3, leur homologue côté casque.

Sony WF-1000XM4 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Deux ans plus tard, on a droit à une nouvelle version, celle qui suit la sortie du WH-1000XM4. Les WF-1000XM4 sont plus compacts, leur boîtier est aussi réduit. Déjà de bonnes nouvelles puisque c’était deux points que nous reprochions aux 1000XM3.

Prix et disponibilité

Les WF-1000XM4 sont disponibles depuis le 8 juin 2021. Ils sont affichés à 280 €. C’est 30 € de plus que les WF-1000XM3 lors de leur lancement. Une différence tarifaire qui bien évidemment ne laisse pas de marbre. On en espère donc beaucoup, tout du moins assez pour en avoir pour son argent.

Les WF-1000XM3 brillaient par deux aspects majeurs : une réduction de bruit active de qualité et un rendu audio équilibré. Des fioritures comme l’application Sony Headphones venaient appuyer ce joli trait. Face aux nouveaux WF-1000XM4, on trouve les Bose QC Earbuds, les Sennheiser Momentum True Wireless 2 ou encore les Jabra Elite 85t. Des produits qui on fait leurs preuves et qui parviennent à sortir du lot par un ANC convaincant, une maîtrise des fonctions ou encore le confort de port.

Comme dit plus haut, Sony avait une courbe de progression encore large. Ecouteurs trop gros, boîtier imposant, kit mains libres horrible en environnement bruyant. Des aspects que l’on espère ne pas retrouver sur les WF-1000XM4, ce qui leur offrirait tout de suite une belle place sur le podium.

Dimensions réduites, mais confort perfectible

Les WF-1000XM4 sont dans nos oreilles depuis deux semaines. Nous les utilisons exclusivement. De quoi nous donner une bonne idée de son usage au quotidien, toutes situations confondues. C’est indéniable, ils sont plus compacts que leurs prédécesseurs. Leur forme arrondie tranche avec celle oblong des 1000XM3. De plus, ils sont plus ramassés et entrent donc bien dans l’oreille. Si on avait pu voir tomber les 1000XM3 de nos oreilles, ce n’est pas le cas avec les 1000XM4. Même en courant, ils restent bien en place.

Sony WF-1000XM4 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Leur poids est contenu. Aussi, leur port n’est pas inconfortable de ce point de vue. En revanche, puisque leur partie la plus large s’insère dans le pavillon, une pression s’exerce sur la conque. De prime abord rien d’embêtant. C’est après quelques heures que l’on sent une gêne. Chaque oreille étant différente, le ressenti varie certainement. Néanmoins, on peut déjà assurer que ceux qui ont une conque resserrée ne seront pas à leur aise avec ces WF-1000XM4.

À l’extrémité des écouteurs, on dispose l’une des trois paires d’embouts proposées par Sony. En polyuréthane, ils ont été modifiés depuis les WF-1000XM3. Leur forme ne se termine plus en obus. Cela a pour conséquence de modifier leur ajustement. Une fois insérés dans les oreilles, ils vont presser en haut et en bas. Sur les WF-1000XM3, ils poussaient vers l’arrière. Cela justifie en partie la mauvaise tenue de ces derniers.

Sony WF-1000XM4 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

D’ailleurs, c’est pour cette raison que l’on ne pouvait les utiliser en activité sportive, mais aussi parce qu’ils n’étaient pas résistant ni à la pluie ni à la sueur. Les WF-1000XM4 se veulent plus multiusages et sont donc certifiés IPX4.

L’autre bonne nouvelle, c’est la cure d’amincissement subit par le boîtier. Trop gros sur le modèle précédent, il limitait même l’usage des écouteurs puisqu’on ne pouvait pas le prendre tout le temps avec soi. Cette fois, ses dimensions ont été revues à la baisse et heureusement. 40% plus petit, il se glisse aisément dans une poche. Sans se faire oublier comme le boîtier des AirPods ou des Galaxy Buds Pro, par exemple, il est au moins transportable facilement.

Sony WF-1000XM4 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Côté finition, l’ensemble est de bonne facture avec des touches cuivrées sur les micros. Rien à redire au niveau des écouteurs. En revanche, pour pinailler, on relèvera le jeu dans la charnière du boîtier et aussi le claquement plastique de son couvercle, deux aspects peu premium de ces WF-1000XM4.

Les meilleurs écouteurs à réduction de bruit de 2021

La réduction de bruit active est une spécialité de Sony. Tant sur ses casques que sur ses écouteurs, le constructeur parvient à offrir une isolation active de haute volée. Les WF-1000XM4 ne dérogent pas à cette règle. Ils sont particulièrement efficaces dans ce domaine.

Ils étrennent pour l’occasion un nouveau processeur maison, le V1. Remplaçant du QN1e des WF-1000XM3, il améliore l’ensemble de la réduction de bruit active. Les bruits de transports sont largement atténués en utilisant le niveau maximum de réduction de bruit. On gagne en silence avec une suppression totale des aigus et des graves. Seuls les médiums, assez doux, demeurent en fond.

Sony WF-1000XM4 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Mais c’est bien connu, le nerf de la guerre ce sont les voix. Difficiles à annuler, elles sont souvent mal gérées par les écouteurs à réduction de bruit active. Les WF-1000XM4 ne baissent pas les bras et parviennent à baisser encore leur présence comparée aux WF-1000XM3. Une prouesse que l’on applaudit. On peut régler la réduction de bruit active de 0 à 20. On conseille de ne pas passer sous les 10 pour une expérience convaincante.

Et ce n’est pas tout. Lorsque nous avions testé les WF-1000XM3, le bruit du vent était capté par les micros, rendant la réduction de bruit bruyante. Ce défaut, Sony l’a intégré et corrigé. La position des micros a changé. Toujours à l’avant des écouteurs, ils ne sont plus orientés en frontal, mais sur les côtés. Un bon point déjà. Mais on va plus loin avec un option de l’application Headphones Connect. Nommée Réduction automatique du bruit du vent elle permet de focaliser sur la suppression des bruits de vent au détriment de la durée de lecture continue.

Comme on le dit plus haut, les embouts des WF-1000XM4 ont changé. Leur nouvelle forme pressant verticalement le conduit auditif, s’ensuit une isolation passive impeccable. Combinée à la très bonne réduction de bruit active, on est tout simplement isolé avec les meilleurs écouteurs ANC du moment.

Une expérience personnalisable à l’excès

Sony continue d’opter pour des commandes tactiles. Deux surfaces sont disponibles sur les WF-1000XM4. Circulaires, elles ne sont pas multitouch. C’était le cas déjà sur les WF-1000XM3, ce qui limitait le nombre de fonctions utilisables. Idem sur ce nouveau produit. Les commandes disponibles sont associées à différentes pressions : une, deux, pression longue. Et si l’application compagnon de Sony permet de redéfinir ces contrôles pour y ajouter le volume, par exemple, c’est inévitablement au détriment d’un autre qui ne sera plus accessible. Si un balayage avait été disponible, on aurait eu une expérience complète sans sortir son smartphone de la poche.

Sony Headphones Connect – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Comme d’habitude, les écouteurs s’administrent via la très complète application Headphones Connect. Ceux qui ont déjà eu des écouteurs Sony ne seront pas perdus. L’application ne change pas. On y trouve pléthore de fonctions et paramètres. De quoi personnaliser précisément les WF-1000XM4.

Toujours en bonne place, on a le contrôle adaptatif du son. Activé, il prend la main sur la réduction de bruit, basculant d’un mode à l’autre en fonction de l’activité de l’utilisateur. Dans les transports la réduction de bruit s’allume alors que dans la rue ce sont les sons ambiants qui sont mis en avant pour plus de sécurité. Et l’on peut aussi changer le comportement des scènes en imposant l’activation de la réduction de bruit dans la rue si l’on veut. Plus fort encore, le logiciel peut apprendre de nos déplacements et lieux que l’on fréquente souvent afin d’optimiser sa bascule entre les différents modes.

Sony Headphones Connect – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

L’application de Sony permet aussi d’associer Google Assistant ou Alexa, activer ou non la veille automatique ou la mise en pause automatique, ou encore mettre en avant les voix tout en réduisant le reste. Quand on vous dit que cette usine à gaz permet de changer à peu près tout.

En revanche, toujours pas de multipoint sur les écouteurs de Sony. Cette fonction est réservée à son casque WH-1000XM4. Rares sont les écouteurs true wireless à pouvoir se connecter simultanément à deux sources. Sur ce terrain, Jabra domine avec ses Elite 75t et 85t.

Qualité audio : les WF-1000XM4 offrent une spatialisation étonnante

Depuis le WH-1000XM3, Sony s’est taillé une sérieuse réputation dans le milieu du son nomade. Un son clair, précis et équilibré. Calquer le principe des casques aux écouteurs, voilà la manoeuvre du constructeur japonais. Et force est de constater que la recette fonctionne.

Les WF-1000XM4 gagnent en dynamisme. La scène stéréo est même bluffante. Nous l’avons éprouvée sur I Heard It Through the Grapevine. Jamais nous n’avions pu autant profiter du titre de Marvin Gaye. Le chant central, les choeurs sur la droite et les percussions à gauche, chacun entendu à des positions plus ou moins éloignées. Si l’on ferme les yeux, on peut imaginer l’orchestre dans la même pièce, dispersée de manière logique. Et c’est sans compter sur la maîtrise de la réverbération. Les WF-1000XM4 immergent véritablement leur porteur. Un rendu valable également lorsque l’on visionne une série ou un film.

Sony WF-1000XM4 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Si vous aimez les basses, les écouteurs de Sony sont une bonne pioche. Tout du moins pouvait-on le dire des WF-1000XM3. Leurs successeurs sont plus doux. Sony offre un son plus balancé sur ces nouveaux écouteurs. Et ce n’est pas plus mal. Le beat de 2019 de Martin Jensen et Georgia Ku est plus mesuré. Présent et enveloppant, il s’écoute à bon volume sans pour autant faire trembler les tympans. Bref, Sony a revu son équalization par défaut, offrant un rendu moins bourrin et sans doute plus juste.

Et si la calibration ne vous convient pas, il suffit de faire un tour dans l’application Headphones Connect qui renferme son propre équalizer. À ce titre, attention à aux équalizer intégrés aux smartphones, il peuvent fausser le rendu.

Côté codec, les WF-1000XM4 mettent en avant le LDAC. Celui-ci leur attribue le macaron Hi-Res Audio. Pourtant, à l’usage, nous ne notons aucune différence audible avec l’AAC activable sur la plupart des smartphones. Ce dernier se montre suffisant pour libérer le potentiel des WF-1000XM4. Et que dire du DSEE Extreme. Option disponible dans l’application Headphones Connect, elle doit rehausser les fichiers trop compressés pour leur redonner toute la puissance de leur enregistrement d’origine. Malheureusement, nous n’avons noté aucune différence à l’arrivée. Mais de ces deux points que nous soulevons, aucun n’est dommageable.

Sony aurait pu se contenter de reprendre le très bon rendu audio des WF-1000XM3, mais non. Ça ne suffisait pas, il fallait proposer mieux et ce meilleur est contenu dans les WF-1000XM4, notre claque auditive des 2021.

Usage mains-libres : la faiblesse des WF-1000XM4

Les WF-1000XM4 sont excellents en tout, ou presque. S’il y a un terrain où le bat blesse, c’est bien celui de la téléphonie. En utilisation kit mains libres, ils ne brillent pas. Durant nos tests, nos conversations étaient uniquement correctes dans des endroits calmes. Dans le métro, les appels étaient quasiment impossibles, les écouteurs ne parvenant pas à bien détacher la voix des bruits environnants. À la maison, ce sont les cris des enfants à quelques pièces qui se faisaient largement entendre de notre interlocuteur. Enfin, dans une rue passante, nous devions mettre nos mains en coquillage autour des oreilles pour orienter le flux de notre voix. À ce titre, les QC Earbuds de Bose demeurent notre référence.

Sony WF-1000XM4 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Une autonomie encore meilleure que les WF-1000XM3

Si Sony a diminué la taille de ses écouteurs, le boîtier des WF-1000XM4 a également été réduit. Une cure d’amincissement effectuée sans entamer l’autonomie. Une prouesse d’autant plus importante que les WF-10000XM4 parviennent même à faire mieux que leurs aînés. Si on tenait 6 heures d’affilée avec une seule charge sur les WF-1000XM3, les 1000XM4 poussent jusqu’à 8 heures leur autonomie, toujours en AAC avec la réduction de bruit activée. Et si l’on ne souhaite pas profiter de cet ANC, on peut espérer tirer l’utilisation jusqu’à 12 heures.

Sony WF-1000XM4 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Nous avons ainsi pu tenir sans souci une journée de travail en oubliant de remettre les écouteurs dans leur boîtier pour qu’ils se rechargent. Oui parce ce fameux petit boîtier offre deux charges supplémentaires. Et pour couronner le tout, les WF-10000XM4 disposent de la charge sans fil qui donne 1 heure d’autonomie en cinq minutes de charge. Ce n’est pas anecdotique.

C’est un point crucial pour des écouteurs sans fil. Si l’on a déjà de belles performances sur des Bose QC Earbuds ou les AirPods Pro d’Apple, Sony atomise ces références avec sa durée d’utilisation continue. Rares sont les modèles à proposer mieux. On a en tête les Master & Dynamic MW08 avec 10 heures d’autonomie en une charge, mais ceux-ci sont affichés à 299 €.