Nothing : la marque tease un concept de casque « super cool » et demande l’avis des fans

Sur Twitter, la marque Nothing demande l’avis de ses fans. Yanko Design a partagé un concept de casque que pourrait proposer la marque, au look futuriste. Carl Pei, le fondateur de Nothing, l’adore, et demande à ses fans si un tel produit pourrait les intéresser.

Le concept de casque Nothing © Yanko Design

La marque Nothing de Carl Pei a lancé les écouteurs TWS Nothing Ear (1), le téléphone Nothing (1), et bientôt, elle lancera les écouteurs Nothing Ear (Stick), . Et bien que ce dernier produit n’ait pas encore été officiellement lancé (il sera lancé le 26 octobre), la société a laissé sous-entendre qu’elle pourrait envisager de fabriquer des écouteurs supra-auriculaires. Le fondateur de Nothing, Carl Pei, a récemment tweeté un concept de casque Nothing, créé par le magazine en ligne Yanko Design.

Nothing demande à ses fans si ce concept de casque leur plaît

Nothing a donc partagé le Tweet de Carl Pei présentant ce casque et a demandé à ses abonnés s’ils seraient partants pour un tel produit. Ce n’est pas la confirmation d’un lancement à proprement parler, mais une idée lancée sur le tas, pour voir si la marque pourrait toucher un public.

Les rendus représentent un casque au design futuriste, doté de bandes LED sur les oreillettes, en noir et blanc. Il ressemble presque à un casque de jeu. Carl Pei, dans son tweet, a qualifié le design de « super cool ».

Gardez à l’esprit que Nothing a annoncé la semaine dernière qu’elle lancerait ses écouteurs Nothing Ear (Stick) le 26 octobre 2022. La société n’a pas révélé les spécifications ou les caractéristiques de ses écouteurs, mais elle a partagé leur design.

Ils profiteront d’une conception sans fil et intra-auriculaires, le tout, dans un étui en forme de rouge à lèvres, avec deux découpes pour loger les écouteurs. Plus d’informations seront annoncées sur les écouteurs, y compris leur prix, lors de l’événement.