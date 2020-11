Nouveau MacBook Pro 13 avec puce M1 : moins cher et plus performant !

La puce M1, qui vient tout juste d’être annoncée par Apple, ainsi que le système d’exploitation MacOs Big Sur (qui permet rappelons le de faire tourner les applis conçues pour iOS), ne débarquent pas seulement sur le nouveau MacBook Air.

En effet, le constructeur a également annoncé l’intégration de son processeur ARM dans un tout nouveau Macbook Pro 13 pouces. Celui-ci est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur, à un prix très intéressant, comme de précédentes fuites le laissant déjà entendre il y a quelques semaines. En effet, le PC portable d’Apple est en vente à partir de 1449 € !

Attention toutefois, on disposera pour ce prix de 8 Go de mémoire et d’un SSD de 256 Go. Si on opte pour 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, il faut alors ajouter 460 €, ce qui fait au final une facture de 1909 €.

Dans cette configuration, le nouveau MacBook Pro avec la puce M1 demeure donc quand même 10 % moins onéreux que le premier modèle doté d’un processeur Intel Core i5 (avec 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go), qui est – bien sur – encore en vente à 2129 €.

A l’extérieur, rien de neuf !

Pour le reste, le nouveau MacBook Pro n’évolue guère. Disponible en finitions Argent et Gris sidéral, le PC portable embarque le même écran Retina de 13 pouces (2500 x 1600 pixels).

La connectique de la machine demeure elle aussi inchangée, avec une prise casque et deux ports Thunderbolt/USB. Toutefois, ces derniers voient leurs performances boostées par le support des derniers standards en date (Thunderbolt 4 et USB 4).

Les technologies Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 sont également d’actualité. Enfin, le clavier rétro éclairé comporte (toujours) la fameuse Touch Bar et le capteur Touch ID. Le tout dans un châssis qui pèse (toujours) 1,4 Kg.

Apple M1 : performances et autonomie au top

Rappelons que le nouveau processeur M1 conçu par Apple promet à la fois de très hautes performances et une consommation électrique maîtrisée. En plus d’exploiter 8 cœurs physiques, le processeur intègre un processeur graphique, lui aussi doté de 8 cœurs.

Comme à son habitude, Apple communique sur des niveaux de performances nettement supérieurs aux Macbook Pro de la génération précédente, qui embarquait (et embarque toujours d ‘ailleurs !) des puces Intel Core i5 et i7 de dixième génération avec puce graphique intégrée Intel Iris Plus.

Ainsi, pour les calculs purs, les performances seraient presque triplées (2,8 fois plus rapide), alors que les tâches graphiques seraient quant à elles accélérées 5 fois…

D’autre par, le constructeur annonce également une autonomie qui atteint la barre des 20 heures en streaming vidéo (17 heures en navigation Web en Wi-Fi).

