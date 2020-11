Nouveau MacBook Air : plus rapide que jamais (M1, USB 4, Wi-Fi 6) et pas plus cher

Apple a dévoilé son processeur maison. La plateforme Apple Silicon accueille donc l’Apple M1, une puce qui va équiper d’ici peu une nouvelle édition du Mac Mini ainsi que des nouveaux MacBook Pro et MacBook Air, comme prévu la semaine dernière. Ce dernier sera le plus intéressant d’un point de vue tarifaire. En effet, Apple conserve un prix identique à la gamme actuelle en Intel Core, soit à partir de 1129 €.

MacBook Air M1 – Crédit : Apple

À l’intérieur de cette machine, on trouvera la fameuse puce M1 ainsi que la nouvelle version de macOS : Big Sur.

Apple M1 : le processeur le plus rapide en tout et que tout le monde

Apple martèle que sa puce est la plus rapide du marché. Son CPU, processeur principal, fonctionnerait 3 fois plus rapidement que celui de l’actuelle génération de MacBook Air, en Intel Core. Idem pour le processeur graphique. Intégré, ce circuit tournerait quant à lui 5 fois plus vite qu’un Iris Plus d’Intel. Apple ne s’arrête pas là. Même traitement pour le SSD qui serait ici deux fois plus rapide grâce à son intégration plus proche avec le M1.

Cette puce Apple M1 regroupe plus d’éléments qu’un Intel Core. Apple annonce y avoir rassemblé le CPU, l’Apple T2, la puce I/O, la mémoire vive ainsi que le contrôleur Thunderbolt. Un regroupement qui permet une meilleure agilité à l’ensemble.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque

Apple M1 – Crédit : Apple

Autre avantage de l’architecture propre d’Apple, la possibilité de relier enfin complètement macOS et iOS. En effet, avec une machine en M1, il sera possible de lancer toutes les applications disponibles sur iOS. L’accès à un énorme catalogue qui ne fera pas de mal à l’AppStore de macOS, bien moins fourni.

En revanche, hors de l’architecture x86, BootCamp n’est plus disponible. Il ne sera pas possible d’installer Windows sur un Mac avec un Apple M1.

MacBook Air M1 – Crédit : Apple

Le premier MacBook Air totalement silencieux

Le nouveau MacBook Air accompagne le M1 de 8 ou 16 de mémoire vive et d’un SSD allant de 256 Go à 2 To. Le tour de force d’Apple est de proposer une première machine totalement fanless. À savoir qu’aucun ventilateur n’est présent à l’intérieur du MacBook Air Silicon. Qu’il soit sollicité ou non, cet ordinateur n’émettra donc jamais ce bruit désagréable de soufflerie que l’on peut avoir sur un autre ordinateur, Mac compris.

Si les configurations du MacBook Air M1 semblent identiques, attention à la puce M1 qui n’est pas la même sur les deux modèles actuellement disponibles. En effet, la configuration à 1129 € ne propose qu’un processeur graphique à 7 coeurs, contre 8 pour celle à 1399 €, tout comme le nouveau MacBook Pro 13 pouces. Une différence qu’il faudra mesurer machine en main.

MacBook Air M1 – Crédit : Apple

MacBook Air : USB 4, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6

À noter que l’Apple M1 gère également le Thunderbolt 4 ainsi que l’USB 4. Deux technologies que l’on retrouve sur le MacBook Air, première machine Apple à en être équipées. Pour référence, l’USB 4.0 autorise des transferts à 40 Gbits. C’est le double de l’USB 3.2, autant que le Thunderbolt 3.0 et on ne parle pas de l’USB 3.0 qui plafonne à 5 Gbits.

Sur le MacBook Air, ces technologies se matérialisent par deux ports USB-C. Il faudra encore en passer par un adaptateur pour y relier un écran en HDMI ou une souris en USB-A, par exemple. À l’opposé du châssis, on trouve le troisième et dernier connecteur de ce Mac : une prise jack 3,5 mm. Et côté Wi-Fi, Apple se met à jour avec du Wi-Fi 6.

Côté écran, Apple offre une dalle de 13,3 pouces avec True Tone, technologie qui optimise la colorimétrie en fonction des conditions extérieures. Apple avance aussi que l’affichage du MacBook Air respecte l’espace colorimétrique P3.

Le MacBook Air se pare pour l’occasion d’une nouvelle Webcam Facetime HD 720p. Elle propose une réduction du bruit, améliore la balance des blancs et dispose d’une reconnaissance faciale afin d’optimiser la colorimétrie.

Enfin, la puce M1 achève ses améliorations en touchant à l’autonomie. Apple avance 15 heures pour ce MacBook Air en navigation Web, wi-fi activé. Ce score passe même à 18 heures en lecture vidéo.