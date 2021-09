Nouvel iPad mini : il fait mieux que l’iPad Air de 2020

Apple a tenu sa traditionnelle keynote de rentrée ce 15 septembre. Ils ont présenté les nouveaux et attendus iPhones 13… ainsi que deux iPad. L’iPad classique, qui conserve son éternel design, et le grand retour de l’iPad mini, dans une toute nouvelle version. Il arbore un nouveau design, et une fiche technique dévoilant de nombreuses améliorations. La nouvelle tablette nomade d’Apple profite notamment d’une nouvelle puce, et des améliorations empruntées aux iPad Pro. Sur le papier, il fait même mieux que l’iPad Air de 2020. Ce dernier est toujours commercialisé, aux côtés du nouvel iPad mini et du nouvel iPad classique.

Nouvel iPad mini: nouveau design et nouveaux coloris – Crédits : Apple.com

Un « mini » qui a tout d’un grand

L’iPad mini arbore un nouveau design, et se décline en trois nouvelles couleurs (starlight, rose et violet), qui viennent s’ajouter à l’habituel gris sidéral. Son écran Liquid Retina laminé offre une résolution de 326 ppi (2266×1488), et une luminosité à 500 nits. Ses caméras ont été améliorées : la caméra frontale de 12MP prend désormais en charge le cadre centré (pour que le sujet reste dans le cadre même s’il bouge). Cette fonction équipe également les iPad Pros, sortis en avril dernier. L’iPad Air, lui, se contente d’une caméra HD de 7MP. La caméra arrière de l’iPad mini fait 12MP, comme celle de l’iPad Air, mais est accompagnée d’un flash quad-LED True Tone. De quoi rendre l’appareil plus polyvalent. La vidéo est elle aussi améliorée : l’iPad mini peut filmer des vidéos en HD, 1080p en 25 et 30 ips

La tablette nomade d’Apple est équipée de la nouvelle puce A15 Bionic, que l’on retrouve également sur les iPhones 13. L’iPad Air lui, tourne avec la puce A14 de l’année dernière. Cela ne fait que peu de différence à l’usage, mais l’iPad mini profitera certainement d’une année supplémentaire de mises à jour des applications. L’iPad mini est également compatible avec la 5G (dans sa version Wi-Fi + cellulaire), là où l’iPad Air 4 se contente du réseau LTE. Cela présente un intérêt si l’utilisateur réside dans une zone où la 5G est déployée.

La sortie de l’iPad mini est prévue pour le 24 septembre, mais il est déjà disponible en pré-commande. Le prix de vente démarre à 559€ pour la version Wi-Fi, et à 729€ pour la version Wi-Fi + cellulaire. Il est important de noter qu’il n’est pas compatible avec le smart keyboard folio, ni avec le magic keyboard.

A lire aussi – iPhone 13 vs iPhone 12 : qu’est-ce qui change ? lequel faut-il acheter ?

Source: Apple.com