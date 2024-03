Nouvelle faille de sécurité sur X (ex-Twitter) : sécurisez votre IP avec NordVPN

NordVPN : découvrez les offres du moment

Depuis le 28 février 2024, le réseau social X permet de passer des appels audios et vidéos entre utilisateurs. Vous pouvez ainsi contacter directement les personnes qui vous suivent mais vous pouvez aussi débloquer l’option pour pouvoir être appelé par n’importe quel compte vérifié ou bien encore par n’importe quel compte du réseau social.

Cette fonctionnalité présente un risque sérieux

Si cette nouveauté a pu faire plaisir à un grand nombre de personnes, elle a aussi alerté les spécialistes de la sécurité sur internet. En effet, que vous soyez la personne qui reçoit ou qui émet l’appel, vous risquez dans les deux cas de faire fuiter votre adresse IP.

Par défaut, ces appels sont configurés pour utiliser la technologie peer-to-peer. Si cette technologie est très efficace pour avoir des appels de bonne qualité et sans latence, elle n’est pas sans danger. En utilisant un logiciel spécifique, des pirates peuvent très facilement récupérer votre adresse IP sans que vous vous en rendiez compte.

Quels sont les risques de faire fuiter son adresse IP ?

L’adresse IP est un identifiant unique qui vous permet d’accéder à internet. En s’emparant de cette information, des pirates peuvent connaître le pays ou même la ville où vous vous trouvez. Ils peuvent ensuite utiliser votre IP pour obtenir d’autres informations personnels auprès de vos différents fournisseurs de services internet. L’IP permet également de surveiller votre activité en ligne.

Enfin, des hackers expérimentés peuvent se servir de cette information pour vous attaquer ou bien attaquer des sites sur internet en se faisant passer pour vous.

La meilleure façon de se protéger est de cacher son adresse IP réelle en utilisant un VPN de qualité. C’est le cas avec NordVPN qui va modifier votre adresse IP et votre géolocalisation pour que vous restiez totalement anonyme.

Pour vous protéger efficacement sur X, et plus globalement sur internet, NordVPN crypte vos données en envoi comme en réception pour les rendre illisibles à toute personne extérieure. Toutes vos informations sont protégées par la combinaison de trois protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec, et NordLynx. En plus, NordVPN est un VPN “no-log” qui ne conserve aucune de vos données.

Avec la fonction Kill Switch, NordVPN coupe automatiquement votre accès internet en cas de déconnexion accidentelle du VPN. Ainsi, vous êtes certains d’être toujours en sécurité. Enfin, NordVPN vous offre la meilleure bande passante du marché à plus de 6730 Mbit/s pour pouvoir passer vos appels sur X et surfer sur internet sans aucun ralentissement.

En savoir plus sur NordVPN

Cet article est une publication sponsorisée par NordVPN.