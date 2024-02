NVIDIA Chat with RTX transforme votre GeForce en un chatbot personnel et puissant

Nvidia change la donne avec Chat with RTX, un chatbot qui fonctionne directement sur votre PC Windows. En utilisant les puissants GPU GeForce RTX 30 ou 40, ce chatbot local promet une expérience d’IA personnalisée et sécurisée, loin des regards indiscrets du cloud.

Chat with RTX © Nvidia

Nvidia introduit Chat with RTX, un chatbot qui se lance en local sur son PC et qui offre une interaction avec l’IA personnalisée. Idéal pour l’éducation et le travail, il permet des recherches efficaces dans des documents et vidéos sans compromettre la confidentialité. Bien qu’encore en démo, il préfigure une évolution vers des applications plus sophistiquées et accessibles.

Nvidia dévoile Chat with RTX : l’IA conversationnelle s’invite sur votre PC

Un exemple concret d’utilisation de Chat with RTX pourrait être un étudiant travaillant sur un projet de recherche. Plutôt que de passer des heures à chercher des informations en ligne, l’étudiant pourrait simplement demander à Chat with RTX de résumer les points clés ou de trouver des informations spécifiques depuis ses propres documents.

Pour les professionnels, Chat with RTX pourrait bien transformer la manière de gérer une grande quantité de données. Un avocat, par exemple, pourrait l’utiliser pour analyser rapidement l’ensemble de ses dossiers de cas, en recherchant des précédents ou des informations spécifiques sans avoir à lire chaque document un par un.

Bien que Chat with RTX soit actuellement proposé comme une démo technique gratuite, Nvidia suggère la possibilité de développer ce projet en une application payante ou par abonnement, offrant encore plus de fonctionnalités. Cette stratégie laisse entrevoir un futur où les interactions avec l’IA seraient encore plus intégrées dans notre quotidien, en restant à la fois personnalisées et sécurisées.

Chat with RTX fonctionne exclusivement sur les PC équipés de GPU Nvidia GeForce RTX, en s’appuyant sur les séries 30 ou 40 (RTX 4080 SUPER, RTX 4070 TI SUPER, etc.) ou encore les générations Ampere ou Ada, avec un minimum de 8 Go de VRAM. Il faut également disposer d’au moins 16 Go de RAM et de Windows 11 pour en profiter. Bien que cela puisse sembler restrictif, ceux qui possèdent déjà cette configuration trouveront dans Chat with RTX un outil puissant et novateur.