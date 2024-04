Nvidia GeForce RTX 4090 : les connecteurs fondent, le taux de défaillance est inquiétant

La Nvidia GeForce RTX 4090 a beau avoir un an, la carte graphique est toujours touchée par des embrasements à cause de connecteurs qui fondent. Un réparateur reçoit tous les mois jusqu’à 200 modèles touchés par ce problème, preuve que le taux de défaillance est très haut.

Nvidia GeForce RTX 4090

Un an après sa sortie, la Nvidia GeForce RTX 4090 a toujours des problèmes d’embrasements

La faute à des connecteurs 12VHPWR

Une version “SUPER” de la carte graphique corrige ce problème avec des broches de détection plus courtes pour éviter le surplus de courant

Un réparateur reçoit 200 GPU, tous les mois, toutes sont touchées par le problème des connecteurs

Décidément, la Nvidia GeForce RTX 4090 a droit à son lot de problèmes, même en tant que modèle de dernière génération. Alors que nous vous parlions de connecteurs qui se fissurent à cause du poids de la carte graphique, les problèmes à ce niveau ne sont pas terminés et provoquent même des embrasements, un an après la sortie de ce produit.

Le problème des connecteurs se poursuit, un an après sa sortie

Plus exactement, ce sont les connecteurs 12VHPWR qui sont touchés par cette fonte. Conscient du problème rapporté par beaucoup d’utilisateurs et certains spécialistes des cartes graphiques, Nvidia a repensé le design de sa carte graphique GeForce RTX 40 avec une version “SUPER”, malheureusement en rupture de stock. Les broches de détection sont plus courtes pour éviter un surplus de courant lorsque le câble n’est pas bien connecté, à l’origine des possibles embrasements.

Preuve qu’il s’agit d’un énorme souci, le réparateur Northridge Fix reçoit jusqu’à 200 cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4090, tous les mois. Sans surprise, elles demandent tous une réparation à cause des connecteurs qui ont fondu.

Pour éviter que votre carte graphique ne fonde, surtout lorsque l’on sait qu’elle coûte 1 769 € sur le site du constructeur, mieux vaut suivre précisément les consignes d’installation. Branchez-les en suivant ces instructions et vérifiez que les câbles soient bien connectés.

Les arnaques touchent la carte graphique RTX 4090

Malheureusement, en dehors de ce défaut de conception, la Nvidia GeForce RTX 4090 est aussi touchée par des arnaques. Sachant que la carte graphique est très chère, certains internautes se tournent vers des modèles de seconde main. Récemment, un client a envoyé sa carte graphique achetée sur Amazon chez le réparateur North West Repair.

En analysant la carte graphique, North West Repair, qui anime également une chaîne YouTube, a découvert qu’il s’agissait d’un modèle trafiqué. Le pire là-dedans ? Le client l’a acheté auprès d’Amazon Returns, l’équivalent de la seconde main aux États-Unis. La centrale de la plateforme a vendu ce produit.

Amazon n’a pas vendu cette carte graphique trafiquée en connaissance de cause. L’explication la plus probable, c’est que la société s’est elle-même faite avoir par une personne peu scrupuleuse qui a revendu sa Nvidia GeForce RTX 4090 en retirant la coûteuse puce. L’entreprise a tout de même sa responsabilité puisqu’elle n’a pas assez examiné le produit.