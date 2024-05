Nvidia GeForce RTX 5080 : elle sortirait finalement en même temps que la RTX 5090

RTX 5090 (concept) © DR

Les férus de jeux PC retiennent leur souffle en attendant la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, baptisée Blackwell. Selon de récentes informations issues du milieu des leakers, la tant attendue RTX 5080 pourrait arriver plus tôt que prévu, suivie de peu par son modèle haut de gamme, la RTX 5090.

L’arrivée de la Nvidia GeForce RTX 5080 se précise : un lancement groupé avec la RTX 5090 envisagé ?

Ces indiscrétions proviennent initialement de Kopite7kimi, un leaker réputé, et ont été corroborées par AGF sur le réseau social X. Ce schéma de lancement dérogerait à la stratégie habituelle de Nvidia qui consiste généralement à dévoiler en premier son fleuron technologique.

Cette nouvelle organisation du lancement rompt en effet avec la tradition. Pour la génération actuelle (Lovelace), la RTX 3080 et la 3090 avaient été présentées simultanément, avec un décalage de disponibilité minime (environ une semaine). Un lancement groupé des RTX 5080 et 5090 apparaît donc plus plausible qu’un lancement décalé de plusieurs mois, comme on pouvait le redouter initialement.

It's not ture. RTX 5080 should be released first. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 7, 2024

Cap vers un double lancement Blackwell en 2024 ?

Cette rumeur s’accorde avec d’autres informations évoquant la sortie de deux cartes Blackwell cette année (RTX 5080 et 5090). Un point d’interrogation demeure toutefois concernant la capacité de Nvidia à assurer une production suffisante pour ces deux modèles.

Le géant vert devrait en effet donner la priorité à la fabrication de ses prochaines cartes graphiques dédiées à l’intelligence artificielle, également basées sur l’architecture Blackwell, et potentiellement plus rentables.

On peut donc s’attendre à un lancement initial limité pour les premières RTX 5000. L’objectif serait avant tout de marquer le terrain et de devancer la concurrence, notamment AMD et ses cartes RDNA 4, avant d’augmenter la production par la suite.