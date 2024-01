Nvidia GeForce RTX 4070 Ti SUPER pas chère : où acheter la carte graphique au meilleur prix ?

La nouvelle carte graphique de Nvidia est sortie hier, le 24 janvier, en remplacement de la RTX 4070 Ti. Plus puissante avec plus de VRAM et une meilleure bande passante, elle améliore les performances en 1440p, résolution pour laquelle elle a été pensée. Voici où trouver la RTX 4070 Ti SUPER au meilleur prix.

La nouvelle fournée de GPU de Nvidia fait doucement ses débuts. Après la RTX 4070 SUPER sortie le 17 janvier, place à la RTX 4070 Ti SUPER commercialisée depuis le 24 janvier. C’est traditionnel chez Nvidia, qui met à jour certaines de ses cartes graphiques pour chaque génération en les floquant d’une mention “SUPER”.

Pour ceux qui auraient souhaité une baisse de prix sur sa petite sœur après la sortie de la version SUPER, c’est raté. Elle n’est pas renouvelée et celle-ci se retrouvera bientôt en rupture de stock définitive. Il faudra donc se tourner vers le marché de l’occasion pour les intéressés. Voici où trouver la RTX 4070 Ti SUPER moins chère et au meilleur prix.

À lire aussi : tout savoir sur les RTX 4000 SUPER

💰 La RTX 4070 Ti SUPER au meilleur prix

Pour information, il n’y aura pas de Founders Edition. C’est à dire que Nvidia ne commercialisera pas de version “basique” de sa carte graphique. Il faudra obligatoirement passer par des modèles customs de fabricants partenaires comme MSI, Gainward, Asus ou encore Gigabyte.

⚙️ Quelle est la fiche technique de la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti SUPER ?

Globalement, les différences ne sont pas mirobolantes avec la RTX 4070 Ti. Les premiers tests pointent du doigt des performances améliorées de moins de 10 %. En revanche, elle se dote désormais de 16 Go de VRAM sur un bus de 256 bit, contre 12 sur 192 de mémoire bus pour pour la version non SUPER. Cette différence technique la rend plus endurante sur le long-terme et est surtout mieux taillée pour la 4K. Cette résolution demande en effet énormément de VRAM pour ne pas rencontrer de problèmes de performances.

Malgré tout, elle reste surtout excellente en 1440p. C’est la résolution qui lui convient le mieux si vous ne voulez pas faire de concessions sur les paramètres graphiques des jeux AAA. On vous déconseille de jouer en 1080p, ça serait du gâchis. On note également une bande passante améliorée. Elle passe de 504,2 Gb/s à 672,3 Gb/s. De même, les cœurs CUDA sont plus élevés avec un nombre de 8448 contre 7680 pour l’ancien GPU. Enfin, les puissances TFLOPS passent de 40 à 44.

À lire aussi : notre comparatif des meilleurs cartes graphiques