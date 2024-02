Nvidia dépasse Google en bourse, où s’arrêtera le fabricant de GPU ?

La capitalisation boursière de Nvidia a maintenant dépassé celle d’Amazon et de Google. Le fabricant de cartes graphiques profite depuis maintenant un an du boom de l’IA, qui voit les entreprises technologiques s’arracher ses GPU comme le A100.

C’était il y a moins d’un an que Nvidia passait le cap des 1 000 milliards de dollars en bourse. Le fabricant de cartes graphiques en est maintenant à 1 830 milliards. Hier, il dépassait ainsi le géant du e-commerce Amazon et aujourd’hui, c’est la maison-mère de Google, Alphabet, qui est supplantée. Nvidia est désormais la quatrième entreprise la plus valorisée au monde en bourse.

Le boom de l’IA fait exploser la valorisation de Nvidia en bourse

ChatGPT, Gemini et consorts ne sont pas étrangers à cette explosion de la valeur de Nvidia au NASDAQ. Oubliez les cartes graphiques RTX pour joueurs grand public, la nouvelle vache à lait de la firme au caméléon sont ses GPU spécialisés dans les calculs d’intelligence artificielle.

En septembre, on apprenait ainsi que Tesla s’était offert 10 000 cartes graphiques Nvidia pour un supercalculateur. Et pas n’importe quel modèle : la H100, désormais le standard en IA. Un composant que les entreprises du secteur comme OpenAI s’arrachent à plus de 40 000 dollars l’unité. Des cartes plus vieilles, comme la A100 pourtant lancée en 2020, se vendent encore à 20 000 dollars.

En tant que principal concurrent et fabricant de cartes graphiques, AMD connait également une explosion de sa valeur, de 108.45% en un an. Toutefois, la valorisation de l’équipe rouge reste bien en dessous, à 285 milliards de dollars. Pour l’instant, AMD ne semble pas en mesure de rivaliser avec les cartes graphiques de Nvidia dédiées à l’IA, si l’on en croit le marché.

Les investissements chez Nvidia sont hautement profitables

Avec cette explosion de Nvidia, les investisseurs n’en croient pas leurs yeux. Sur un forum comme WallStreetBets sur Reddit, certains affichent leur success story en bourse grâce à l’entreprise. D’un investissement de quelques centaines de dollars sur une option risquée, certains dédoublent leur mise, de la même manière que lors de l’explosion du Bitcoin en 2020. Sauf que contrairement à ce dernier, rien ne semble indiquer que la valeur de Nvidia va s’effondrer.

Les analystes de Investing.com pensent ainsi que les bénéfices du fabricant de cartes graphiques vont exploser de 269 % cette année. Ces derniers mois, l’entreprise dépasse régulièrement ses prévisions de bénéfices. Cependant attention : si vous l’avez lu ici et que vous pensez maintenant à investir dans Nvidia, c’est probablement qu’il est déjà trop tard. Ou pas.