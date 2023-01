Nvidia GeForce Now : le service de cloud gaming débarque dans les voitures électriques

Nvidia va déployer son service de cloud gaming GeForce Now à bord de certaines voitures électriques. Hyundai, Polestar et BYD seront les premières marques à bénéficier du service sur leur système d’infodivertissement. Un bon moyen d’occuper les passagers à l’arrière ou de patienter pendant la recharge.

GeForce Now débarque dans l’habitacle © Nvidia

Alors que Steam est disponible depuis peu dans certains modèles de Tesla, les marques concurrentes s’efforcent également de proposer à leurs utilisateurs une offre de gaming dans l’habitacle. Nvidia vient d’annoncer que son service de streaming GeForce Now allait prochainement s’inviter sur les écrans de certains véhicules électriques. Hyundai Motor (Kia et Genesis), la marque suédoise Polestar et le constructeur chinois BYD seront les premiers à bénéficier de la célèbre plateforme.

Grâce à la technologie cloud et aux données mobiles, les occupants des véhicules éligibles pourront désormais tuer l’ennui en faisant du gaming. Dans le détail, Le conducteur et le passager du siège avant pourront seuleme lancer un titre lorsque la voiture sera à l’arrêt ou en train d’être rechargée. Les passagers de l’arrière bénéficiant d’un écran d’infodivertissement auront quant à eux la possibilité de jouer à tout moment.

GeForce Now : Nvidia part à l’assaut des voitures électriques

GeForce Now, qui fait partie des services de cloud gaming phares du marché, fonctionne grâce à une technologie de streaming cloud à faible latence pour un jeu en temps réel alimenté par des serveurs GeForce. Le service propose plus de 1500 titres, dont plus de 1000 sont jouables avec une manette. On peut notamment citer A Plague Tale : Requiem, The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077. Le service inclut également bon nombre des jeux gratuits très populaires comme Fortnite, Lost Ark et Destiny 2.

À lire > GeForce Now vous permet de lancer des démos très facilement

Le communiqué suggère que les systèmes d’infodivertissement pouvant accéder à un navigateur et à une connexion de données 4G ou 5G devraient être capables de faire tourner GeForce Now. Reste désormais à savoir quand la plateforme sera disponible à bord des véhicules compatibles, aucun calendrier de déploiement n’ayant été dévoilé par Nvidia. En attendant d’en savoir plus, voici une vidéo de démonstration :