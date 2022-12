Tesla : Steam est enfin disponible, mais pas sur toutes les voitures

Steam est disponible sur certaines Tesla © Tesla

Tesla vient de lancer l’intégration de Steam dans ses voitures électriques Model S et Model X avec des milliers de jeux désormais jouables. La firme d’Elon Musk propose également et dès à présent Apple Music, le service de streaming musical d’Apple. La mise à jour porte le numéro 2022.44.25.

Au cours des dernières années, Tesla a investi massivement dans l’intégration de jeux vidéo dans son système de divertissement embarqué. Tout le monde aura en revanche été surpris d’apprendre que la firme prévoyait d’intégrer le magasin et la plateforme de distribution de Valve dans ses véhicules. C’est donc désormais chose faite.

Tesla : Steam est disponible, mais sur quels modèles ?

Steam propose une énorme bibliothèque de jeux vidéo. Son intégration dans les véhicules électriques de Tesla reste en phase de lancement, mais devrait s’améliorer avec le temps. Notez toutefois que l’intégration de Steam ne concerne que les modèles S et X actualisés et produits au cours des deux dernières années. Pourquoi ? Parce que les deux véhicules phares de Tesla sont équipés d’un ordinateur de divertissement plus puissant, conçu pour les jeux vidéo.

Le système de divertissement embarque jusqu’à 10 TFLOPS de puissance. Une force de frappe comparable aux dernières consoles d’aujourd’hui, via Tesla Arcade. La compatibilité des manettes sans fil permet de jouer depuis n’importe quel siège.

Elon Musk a également révélé que son nouvel ordinateur disposait de plus d’espace de stockage pour pouvoir gérer plus de jeux sur la plate-forme en même temps, ce qui sera utile pour gérer votre bibliothèque Steam.

Tesla dispose d’une équipe d’ingénieurs logiciels travaillant sur les jeux vidéo à Seattle. Une équipe similaire vient d’être lancée à Austin. Le constructeur automobile pense qu’avec l’avènement de l’auto-conduite, le divertissement, y compris les jeux vidéo, deviendra plus important à l’intérieur des véhicules.