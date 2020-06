Nvidia RTX 2070 Max-Q : la carte moins chère et plus rapide qu’une RTX 2080 Super Max-Q ?

La carte graphique RTX 2070 Max-Q de Nvidia est-elle vraiment capable d’être plus rapide que la RTX 2080 Super Max-Q tout en étant moins chère ? Selon les résultats d’un benchmark 3D, elle est au moins aussi rapide, voire plus.

Razer Blade Pro 17 (2020) / Razer

Nvidia a récemment lancé les puces graphiques haut de gamme RTX 2070 Super Max-Q et RTX 2080 Super Max-Q pour les notebooks gaming. La technologie Max-Q est destinée à améliorer la performance et l’autonomie des ordinateurs portables. Sur le papier, les avantages entre les séries mobiles GeForce Max-Q et GeForce Super Max-Q ne sont pas si impressionnantes. Quel était donc l’intérêt pour Nvidia de lancer ces deux cartes graphiques à quelques mois de l’arrivée de la prochaine génération de GPU avec l’architecture Ampere ? En effet, les puces RTX 3080 et RTX 3070 sont attendues pour le troisième trimestre et pourraient être présentées dès cet été.

La RTX 2080 Super Max-Q n’arrive pas toujours à dépasser la 2070 plus ancienne et moins chère

Les différences entre la RTX 2070 Max-Q et la RTX 2080 Super Max-Q sont plutôt faibles. Certains notebooks gaming équipés de la première puce bénéficient de performances égales, voire meilleures que d’autres ordinateurs équipés de la plus puissante. Nos confrères de Notebook Check ont réalisé les benchmarks avec 3DMark.

Par exemple, le Razer Blade Pro 17 (2020) peut être configuré avec la RTX 2070 Max-Q ou la RTX 2080 Super Max-Q. D’après les résultats, ce notebook est plus puissant que le MSI GS66 10SGS ou même que l’Acer Predator Triton 500. Or, ce sont deux notebooks équipés de la RTX 2080 Super Max-Q. Le Razer a atteint un score de 15 564 points pour une différence de 22 % avec l’Acer et 15 % avec le MSI.

Au niveau des FPS en jeu, le Razer Blade Pro 17 avec la RTX 2070 Max-Q réussit à afficher 80,9 FPS sur The Witcher 3 en ultra avec une résolution de 1920 x 1080. D’après le benchmark, une puce RTX 2080 Super Max-Q n’atteindrait que 77,2 FPS. De son côté, une RTX 2070 Super Max-Q atteindrait 74,9 FPS. En fin de compte, étant donné les résultats similaires et même un peu décevants, l’utilité de la série GeForce Super Max-Q pose question. Nvidia l’a probablement lancée pour marquer la fin des GPU Turing.

