NVIDIA dégaine ses RTX 2070 Super et 2080 Super mobiles

NVIDIA vient de lancer ses GeForce RTX 2070 Super et 2080 Super mobiles, deux cartes qui viennent compléter par le haut de gamme l’offre actuelle du constructeur. Celui-ci en profite pour dévoiler de nouvelles technologies destinées à améliorer les performances et l’autonomie des notebooks.

Jusqu’à l’année dernière, la gamme de GeForce RTX mobiles de NVIDIA se composait de trois modèles : les RTX 2080, RTX 2070 et RTX 2060, auxquelles il faut ajouter les GeForce GTX 1660 Ti et GeForce GTX 1650, également basées sur l’architecture Turing mais dépourvues de RT Cores et Tensor Cores.

Le constructeur a étoffé son portefeuille il y a quelques jours en y ajoutant deux nouveaux produits en haut de gamme : les GeForce RTX 2070 Super et RTX 2080 Super. Il en profite également pour dévoiler un certain nombre de nouveautés « Max-Q » que l’on retrouvera dans les prochains notebooks gaming et RTX Studio.

Plus de coeurs CUDA, fréquences légèrement en hausse

Avec un TDP équivalent à celui des versions mobiles classiques, les RTX 2070 Super et RTX 2080 Super possèdent plus de coeurs CUDA et affichent des fréquences maximales en hausse. Rien ne change en revanche du côté de la mémoire puisque l’on trouve toujours 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus 256-bit, pour une bande passante atteignant 448 Go/s.

Crédit : NVIDIA

Dynamic Boost et Advanced Optimus, pour plus d’autonomie

C’est surtout du côté des nouvelles technologies et fonctionnalités que les prochains notebooks équipés de ces GeForce RTX son intéressants. Ils introduisent en effet le Dynamic Boost, un équivalent au SmartShift d’AMD qui permet de rediriger dynamiquement la puissance disponible au niveau de la plateforme dans son ensemble vers le CPU ou vers le GPU, selon la demande.

Advanced Optimus fait également son apparition. Si jusqu’à présent la technologie Optimus était majoritairement implémentée par les constructeurs en reliant directement l’écran à l’iGP, privant l’utilisateur des technologies G-Sync et VR, une puce supplémentaire se charge désormais de basculer entre l’IGP et le GPU. Associé à la prise en charge du tout nouveau DLSS 2.0, cela permet en pratique d’espérer un gain d’autonomie.

Crédit : NVIDIA

Les premiers modèles de notebooks équipés de ces nouvelles GeForce RTX et/ou prenant en charge ces nouvelles technologies vont faire leur apparition d’ici la fin du mois d’avril. Au cours des prochains mois, ce sont plus d’une centaine de modèles en tout qui sont attendus sur le marché, avec un tarif débutant à 699 dollars avec une GeForce GTX 1650. Bien entendu, les modèles équipés des nouvelles GeForce RTX 2070 Super et RTX 2080 Super seront largement au delà. Ceux dotés d’une GeForce RTX 2060 devraient quant à eux être commercialisés aux environs des 1000 dollars.

