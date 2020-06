Nvidia RTX 3080 : premières photos des cartes de référence ?

La nouvelle génération de GPU Ampere se dévoile petit à petit. Jusqu’à présent, nous n’avions aperçu que des rendus de la Nvidia RTX 3080. Une nouvelle fuite nous laisse découvrir sa conception pour le moins innovante et inédite par rapport aux cartes actuelles.

Crédit : Chiphell

Le mystère plane encore sur les prochaines cartes graphiques de Nvidia. Une fuite datant du mois dernier révélait les spécifications techniques des prochaines GTX RTX Serie 3000, c’est-à-dire les GeForce RTX 3060, 3070, 3080 et 3080 Ti. La 3080 est attendue pour le troisième trimestre en même temps que 3070. La puissante 3080 Ti devrait voir le jour au quatrième trimestre. Quant à elle, l’entrée de gamme RTX 3060 attendrait le début de l’année prochaine. Les internautes sont impatients de découvrir ces GPU Ampere qui s’annoncent très performantes grâce à leur gravure en 7 nm. En effet, l’architecture Turing que nous connaissons tous avec les cartes actuelles sont gravées en 12 nm.

Les GTX RTX Serie 3000 semblent tout droit sorties du futur

Les photos en fuite de la présumée Nvidia RTX 3080 ont été dévoilées sur le forum chinois Chiphell. Il pourrait bien s’agir d’un prototype ou d’une carte d’échantillon d’ingénierie, c’est-à-dire une carte de préproduction servant à être testée et évaluée. En regardant les photos, la première chose qui surprend est le design inhabituel des cartes. Il est tellement différent de ce que Nvidia propose habituellement qu’on pourrait presque croire que c’est un fake. Cependant, selon des internautes observateurs, le petit logo présent sur le carénage de la carte graphique aurait été trop difficile à répliquer.

Crédit : Chiphell

La carte est refroidie par deux ventilateurs situés à l’opposé. Le premier est à l’avant de la carte tandis que le deuxième est à l’arrière, donc l’air est propulsé en même temps des deux côtés de la carte. C’est un nouveau système de refroidissement jamais vu sur les cartes Nvidia. Le circuit imprimé de la carte, plus communément appelé PCB, semble en occuper les deux tiers.

Crédit : Chiphell / GalaxieMedia / Auriane Polge

Si ces fuites sont réelles, le lancement des cartes graphiques ne devrait plus tarder, à commencer par la RTX 3080 et la 3070. D’ailleurs, c’est plutôt logique que Nvidia profite du changement d’architecture pour rafraîchir le design de ses cartes avec un look futuriste.

Source : TechPowerUp