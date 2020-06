NVIDIA GeForce RTX 3080 et RTX 3070 : caractéristiques, prix et date de lancement

Mise à jour : la date de présentation des futures GeForce RTX 3070 et 3080 n’est toujours pas officiellement connue, mais selon toute vraisemblance, ces cartes graphiques devraient être lancées au cours du troisième trimestre, avec peut-être une présentation par NVIDIA dès cet été. En attendant, les premières photos supposées de la GeForce RTX 3080 viennent de faire leur apparition.

Les GeForce RTX 20 Series sont sur le marché depuis septembre 2018 pour les plus anciennes. NVIDIA a en effet lancé ses premières GeForce Turing, les GeForce RTX 2080 et 2080 Ti, en septembre de cette année là. Elles furent rapidement suivies par la GeForce RTX 2070 en octobre suivant, puis par une gamme de plus en plus complète (TITAN RTX, RTX 2060, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER), mois après mois.

Test des GeForce RTX 2080 et 2080 Ti Founders Edition

Avec une présence sur le marché qui atteint les 18 mois, Turing commence donc à dater un peu. Mais NVIDIA ne se repose bien entendu pas sur ses lauriers et travaille depuis de nombreux mois, voire années, sur son successeur. Les rumeurs et informations au sujet des prochaines GeForce RTX 30 Series se font de plus en plus précises : il est temps de vous dire tout ce que l’on sait, à l’heure actuelle, sur les GeForce RTX 3080.

GeForce RTX 3080 et RTX 3070 : les caractéristiques

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs ont fait leur apparition au sujet des caractéristiques supposées de la prochaine génération de cartes graphiques de NVIDIA. A l’heure actuelle, une seule chose est certaine : le prochain GPU Ampere du constructeur sera gravé en 7 nm. Pour rappel, les puces Turing sont actuellement gravées en 12 nm par TSMC. Concernant Ampere, il se pourrait que NVIDIA fasse appel à Samsung et sa technologie 7 nm EUV, en plus de TSMC.

On s’attend également sans véritable surprise à ce que la GeForce RTX 3080 soit plus rapide que l’actuelle GeForce RTX 2080. Une meilleure finesse de gravure permettra en effet au constructeur d’améliorer significativement l’efficacité énergétique ainsi que les performances. Certaines rumeurs indiquent que les GPU G103 et GA104 permettraient aux GeForce RTX 3070 et RTX 3080 d’offrir un gain global de 50% des performances par rapport à la génération actuelle. Les nouveaux Tensor Core seraient même deux fois plus rapides. Combiné au DLSS, ceci pourrait porter le jeu en 4K sur le marché de milieu de gamme, alors qu’il est à l’heure actuelle réservé aux cartes haut de gamme.

Concrètement, la GeForce RTX 3080 pourrait utiliser un chipset GA103, tandis que la GeForce RTX 3070 serait basée sur un GA103 ou un GA104. Le premier serait composé de 3840 à 4608 Stream Processors, 60 SMs et 10 à 20 Go de mémoire GDDR6 sur un bus 320 bits. Le second bénéficierait de 3072 à 3584 processeurs de flux, 48 SMs et 8 à 16 Go de mémoire GDDR6, sur un bus 256 bits.

Modèle RTX 3080 Ti ? RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 RTX 2080 Super RTX 2070 Super GPU GA100? GA103 GA103 GA104 TU104 TU104 Taille 826 mm² ? ? ? 545 mm² 545 mm² Gravure 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 12 nm 12 nm Fréquence Base ? ? ? ? 1650 MHz 1605 MHz Fréquence Boost 1750 MHZ ? 2000 MHz ? 1900 MHz ? 2000 MHz ? 1815 MHz 1750 MHz SMs ? 60 48 ? 48 40 Shading Units 8192 ? 3840 à 4608 ? 3072 à 3584 ? 2560 ? 3072 2560 TMUs ? ? ? ? 192 160 ROPs ? ? ? ? 64 64 Tensor Cores 1024 ? 576 ? 448 ? 320 ? 384 320 RT Cores 256 ? 144 ? 112 ? 80 ? 48 40 GDDR6 ? 10 ou 20 Go 8 ou 16 Go ? 8 Go 8 Go Bus Mémoire ? 320 bits 256 bits ? 256 bits 256 bits Vitesse VRAM 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 15,5 Gbps 14 Gbps

Quel sera le prix de ces cartes graphiques ?

Bien entendu, NVIDIA ne communique pas encore le prix de sa future GeForce RTX 3080. Mais on peut légitimement supposer que cette future carte graphique haut de gamme sera proposée à un tarif équivalent à celui de la GeForce RTX 2080 à son lancement.

Pour comprendre ce point, revenons au moment du lancement de la GeForce RTX 2080. A l’époque, AMD n’a absolument rien à son catalogue pour contrer cette carte graphique, ce qui laisse NVIDIA relativement libre pour fixer le tarif de sa nouvelle carte graphique haut de gamme. Celle-ci s’est donc retrouvée proposée à un prix plus élevé que celui de la GeForce GTX 1080 à son lancement (699 dollars contre 599 dollars). Même l’arrivée sur le marché en février 2019 de la Radeon VII, plus chère et moins performante que la RTX 2080, n’a pas entrainé de remise à niveau de la grille tarifaire de NVIDIA.

Comparatif : évolution des performances des GeForce Maxwell, Pascal et Turing

Il aura fallu attendre l’arrivée des Radeon RX 5700 et RX 5600 XT pour qu’enfin la concurrence réagisse et force NVIDIA à baisser les prix de ses RTX 20 Series. Le lancement prochain de « Big Navi » chez AMD, avec des performances qui pourraient dépasser de 30% celles de la RTX 2080 Ti devrait à son tour conduire NVIDIA à revoir sa grille tarifaire. En pratique, la concurrence d’AMD pourrait donc avoir pour conséquence un alignement du prix de la RTX 3080 à celui de la RTX 2080 à son lancement, soit dans les 700 dollars, voire peut-être un peu en dessous, sauf en cas de difficultés d’approvisionnement en mémoire GDDR6.

Quand seront lancées ces nouvelles GeForce RTX ?

NVIDIA a pour habitude de proposer une nouvelle génération de cartes graphiques tous les 2 ans environ. Les GeForce GTX 970 et 980 ont ainsi été lancées sur le marché en septembre 2014, et la GeForce GTX 1080 a fait son apparition en mai 2016, un peu moins de deux ans plus tard. Les RTX 2080 et 2080 Ti sont arrivées en septembre 2018, soit cette fois-ci un peu plus de deux après la génération précédente.

Concernant la prochaine génération de cartes graphiques chez NVIDIA, les premières rumeurs faisaient état d’une apparition à l’occasion du GTC (GPU Technology Conference) en mars dernier, reporté en mai à cause du Covid-19, puis annulé. NVIDIA a tout de même levé le voile sur l’architecture Ampere, mais comme ce fut le cas pour l’architecture Volta à l’époque, on n’a découvert que le nouveau GPU A100 destiné au marché professionnel, à l’Intelligence Artificielle et aux voitures intelligentes. NVIDIA n’a en revanche pas dévoilé de nouveaux produits dans ses gammes Quadro et Tesla ou GeForce.

Nvidia écrase Tesla avec Orin, son processeur pour voiture autonome le plus avancé du monde

Il est plus raisonnable de penser que le constructeur lancera ses nouvelles GeForce RTX 3080 et RTX 3070 à la rentrée 2020, tandis qu’il faudrait attendre le premier trimestre 2021 pour acheter une RTX 3060. Mais rien n’interdit à NVIDIA de nous dévoiler ces cartes graphiques quelques semaines auparavant…