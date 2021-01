NVIDIA Shield et GeForce Now : support officiel de la DualSense et de la manette Xbox Series X/S

Les manettes de la PS5 et des Xbox Series X/S peuvent désormais être utilisées avec NVIDIA Shield et le service de streaming GeForce Now.

NVIDIA, célèbre pour ses cartes graphiques dans le monde du PC, propose également des produits et services gaming tout en un. Parmi ceux-ci, la NVIDIA Shield, et GeForce Now, l’un des services leader du cloud gaming. Grâce à cette dernière mise à jour, les deux seront désormais utilisables nativement avec les nouvelles manettes de Sony et Microsoft.

NVIDIA Shield TV Pro. Crédits : NVIDIA.

Alors que la pénurie de consoles nouvelle génération se prolonge, et pourrait encore durer, les manettes de PS5 et Xbox Series X/S sont plutôt faciles à trouver. Si jamais vous avez acheté une manette de console next-gen, mais n’avez toujours pas mis la main sur une PS5 ou une Xbox Series X/S, vous pouvez maintenant vous rabattre temporairement sur les produits NVIDIA. A l’instar de Steam, qui a également ajouté la compatibilité pour la DualSense, NVIDIA a décidé à son tour de proposer ce support. Il est donc possible de connecter la DualSense ou la manette Xbox Series X/S en Bluetooth avec la Shield, et GeForce Now, sans aucun problème.

NVIDIA Shield et GeForce Now : des jeux next gen et Android, jouables avec les manettes PS5 et Xbox Series X/S

Pour la DualSense, il suffit de maintenir les boutons « PS » et « Share » simultanément appuyés jusqu’à obtenir une lumière bleue clignotante. Avec la manette Xbox Series X/S, une pression sur le bouton d’appairage situé sur le dessus de la manette suffit. L’une ou l’autre de ces manettes sera connectée en quelques secondes et pourra être utilisée immédiatement.

Grâce à cette nouvelle compatibilité, il sera donc possible de jouer à des jeux Android ou GeForce Now directement sur votre TV, avec les manettes de nouvelle génération. En revanche, les fonctions spéciales de la DualSense, comme les retours haptiques et les gâchettes adaptatives, ne sont pas de la partie. En tout cas pas pour le moment. L’aspect innovant de la DualSense possède un potentiel indéniable, mais il reste encore sous utilisé. Cet aspect sera probablement plus présent dans les prochains jeux qui sortiront sur la console de Sony. En attendant, La DualSense et la manette Xbox proposent une large compatibilité, même si elle n’est pas toujours officielle.

Source : CNET