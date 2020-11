PS5 : Steam va bientôt supporter la manette DualSense

La DualSense, nouvelle manette de la PlayStation 5, sera donc supportée officiellement par Steam. La manette de Sony, la plus innovante depuis bien longtemps, propose des retours haptiques et des gâchettes adaptatives, fonctions inédites sur une manette de jeu. Les retours haptiques, notamment, proposent des sensations inédites, grâce à la précision de ses vibrations. Ces fonctions ne seront cependant pas utilisables sur Steam, en tout cas pas tout de suite. Valve, maison mère du leader du jeu vidéo sur PC, a annoncé que la plateforme allait lancer ce support en bêta, dans un premier temps. On peut cependant espérer un ajout ultérieur de ces fonctions exclusives.

Crédits : PlayStation

La DualSense va être supportée par la plateforme Steam elle-même, et non nativement par Windows. N’importe quel jeu installé sur Steam et utilisant son API pourra être joué avec la manette de Sony. Le support sera rendu possible par l’API Steam, ce qui veut dire qu’aucune intervention ne sera nécessaire de la part des développeurs des jeux présents sur la plateforme. La fonction est actuellement en bêta et sera déployée totalement après une batterie de tests.

DualSense : la compatibilité avec Steam n’est pas encore totale

Bien entendu, les fonctionnalités spécifiques à la DualSense ne seront pas implémentées nativement aux jeux ne les prenant pas en charge. Autrement dit, aucun jeu Steam déjà existant ne tirera profit des fonctions inédites de la DualSense. En revanche, les jeux supportant les fonctions gyroscopiques, la LED, le trackpad, pourront eux profiter de ces fonctions via une mise à jour des développeurs.

A l’heure actuelle, aucune mention n’a été faite au sujet d’un support futur des retours haptiques et des gâchettes adaptatives. Cependant, Sony aurait déjà prévu de porter certaines de ses exclusivités sur PC, comme l’a été Horizon : Zero Dawn. On imagine donc qu’un support de ces fonctionnalités serait utile et bénéfique pour les jeux portés par Sony, et ceux dont les développeurs ont décidé d’exploiter la DualSense. Valve devrait préciser ce point sous peu.

La DualSense s’ajoute donc à la très longue liste de manettes de jeu supportés par Steam. La plateforme est notamment compatible avec la Manette Pro de Nintendo, et la DualShock 4. La manette de la Xbox, étant nativement compatible avec Windows, reste le choix proposant la meilleure compatibilité. Cette nouvelle ravira les joueurs PC qui prévoient d’acquérir une PlayStation 5. Ces derniers pourront profiter de la DualSense sur leurs deux plateformes de jeu.

PS5 DualSense : le directeur de Godfall explique comment le jeu utilisera la manette

Source : Ubergizmo