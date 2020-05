PS5 : la manette DualSense ferait ressentir jusqu’aux gouttes de pluie

Alors que la présentation officielle de la PlayStation 5 se fait attendre, un développeur a donné de nouvelles informations sur la console et plus particulièrement sur sa manette Dualsense qui permettrait de ressentir la moindre goutte de pluie.

Si l’on ignore toujours à quoi ressemblera la console en elle-même, Sony a pris le temps de présenter en détail sa manette. Nous lui avons d’ailleurs consacré un dossier entier. Bien loin des manettes DualShock, la nouvelle DualSense se veut comme un élément qui doit permettre au jour une immersion complète dans le jeu grâce à un retour haptique de haute précision.

Un retour haptique vraiment HD

Quand Hideaki Nishino annonçait que la DualSense offrait « une variété de sensations puissantes… telle que la granularité du terrain lorsque l’on conduit une voiture sur une route boueuse », on pensait à une exagération marketing de la part du vice-président de Sony. Mais si l’on en croit Mike Bithell, développeur de Volume, John Wick Hex et Thomas Was Alone, la manette est bien à la hauteur des promesses faites.

Lors d’un récent podcast, il est revenu avec d’autres personnalités du monde du jeu vidéo sur ce qu’ils pensaient de la future PlayStation 5. Ainsi Austin Wintory, compositeur ayant travaillé sur de nombreux jeux a pris l’exemple des bruits liés à la météo, déclarant que la puissance de la console permettait de créer des sons différents pour chacune des gouttes d’eau plutôt que d’être obligé d’utiliser un arrière-plan sonore global.

À cela, Mike Bithell lui a répondu qu’il allait alors adorer la manette DualSense, sans en dévoiler davantage, ayant signé un accord de non-divulgation. On peut toutefois facilement en déduire que le retour haptique de haute définition que vante Sony permet en effet de ressentir chaque goutte individuellement quand elle touche le joueur. Il faudra vraisemblablement attendre début juin pour la présentation officielle pour en savoir plus à ce moment-là. Nous nous efforçons de garder la page descriptive de la PS5 à jour.

